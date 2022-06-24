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РФ годами подрывала снабжение Украины боеприпасами советских калибров – Washington Post

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 15:59
РФ годами подрывала снабжение Украины боеприпасами советских калибров – Washington Post - Фото
Взрыв на складе в Калиновке (Фото - Facebook Ирины Венедиктовой)

Россия на протяжении многих лет наносила удары по складам боеприпасов и арсеналам Украины и ее поставщиков в Восточной Европе, прежде чем начать полномасштабное вторжение. Материал об этом публикует The Washington Post

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По словам замминистра обороны Анны Маляр, Россия расходует более 60 000 снарядов в день, Украина – в десять раз меньше. При этом украинская артиллерия нуждается в снарядах тех же калибров 122 мм и 152 мм, которые использует армия РФ, однако за пределами России таких боеприпасов очень мало.

Дефицит снарядов в Украине в значительной степени обусловлен тем, что Россия в течение нескольких лет перед началом полномасштабного вторжения в Украину наносила удары по местам складирования и возможным поставщикам боеприпасов, пишет издание.

Газета сообщает, что за снаряды калибра 152 мм на мировом рынке оружия идет "невидимая война". По свидетельству торговца оружием, официальные лица одной из восточноевропейских стран не смогли закупить такие снаряды, так как россияне предупредили, что "убьют их, если они продадут что-нибудь украинцам".

При этом страны, сохранившие запасы снарядов калибра 152 мм, это в основном бывшие республики СССР, а также некоторые государства Африки и Ближнего Востока, многие из которых не решаются оказывать поддержку Украине из-за тесных связей с Кремлем.

Торговец оружием сообщил изданию, что в некоторых случаях России удавалось срывать уже практически заключенную Украиной сделку, когда подставной покупатель в последнюю минуту перебивал цену в интересах РФ.

  • 23 марта 2017 года на военных складах около города Балаклея в Харьковской области начался пожар, который привел к взрывам боеприпасов. Пострадали почти 4000 человек.
  • 26 сентября 2017 года на артскладах Минобороны под Калиновкой, в 20 км от Винницы, начался пожар, сопровождавшийся взрывами боеприпасов. Эвакуировали более 30 000 местных жителей. В сентябре 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что причиной этих взрывов была диверсия.
  • 9 октября 2018 года загорелся арсенал вблизи пгт Дружба под Ичней в Черниговской области, что привело к взрывам в хранилищах боеприпасов.
  • 8 августа 2021 года участник Bellingcat Христо Грозев заявил, что группа расследует связь взрывов на складах боеприпасов в Болгарии и Чехии с подобными инцидентами в Украине.
  • 27 сентября Чехия заявила, что подозревает ГРУ в причастности к взрывам на чешских военных складах в 2014 году.
Сергей Бережной
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боеприпасы взрыв складов с боеприпасами диверсии
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