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Взрывы на складах боеприпасов в Калиновке были результатом диверсии – Венедиктова

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2021, 14:20
Взрывы на складах боеприпасов в Калиновке были результатом диверсии – Венедиктова - Фото
Взрыв на складе в Калиновке (Фото – Ирина Венедиктова, Facebook)

Взрывы на арсенале в Калиновке в Винницкой области в сентябре 2017 года были диверсией, уверено следствие. Об этом в Facebook заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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По словам Венедиктовой, версия о взрывах на 48 арсенале в Калиновке в результате проникновения постороннего на территорию части и установки взрывного устройства подтверждается полученными доказательствами и выводами судебных экспертиз, протоколами негласных следственных действий, осмотров и допросов свидетелей.

Особенное внимание уделяется сбору доказательств совершения поджогов и взрывов на украинских складах диверсионными группами России или террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", заявила Венедиктова. Ожидается ответ чешских правоохранителей о взрывах в октябре и декабре 2014 года во Врбетице.

Также теракт считается наиболее вероятной версией пожара на складе ракетно-артиллерийского вооружения в Сватово. В то же время, следствие считает причиной распространения пожара нарушение должностных требований со стороны военнослужащих и невыполнение ими приказов руководства. Венедиктова отметила, что за невыполнение приказов об обеспечении безопасности склада в Сватово в 2016 году суд привлек к ответственности его начальника, о подозрении сообщено двоим командирам артиллерийских частей ВСУ.

Венедиктова отметила, что расследование причин пожаров и взрывов на складах с боеприпасами в течение 2015-2018 годов, в том числе в Сватово, Балаклее и Ичне, продолжается. Помимо версий о диверсиях изучается возможная причастность к преступлениям военнослужащих с целью сокрытия недостачи, халатное отношение военнослужащих к выполнению обязанностей, а также возможность возникновения пожаров и взрывов из-за самовозгорания.

Взрывы на складах боеприпасов в Калиновке были результатом диверсии – Венедиктова
  • 23 марта 2017-го на оружейных складах воинской части А1352 около города Балаклея в Харьковской области начался пожар, который привел ко взрывам боеприпасов. Пострадали почти 4000 человек.
  • 26 сентября 2017-го на артскладах военной части А-1119 Минобороны под Калиновкой, в 20 км от Винницы, начался пожар, сопровождавшийся взрывами боеприпасов. Эвакуировали более 30 000 местных жителей. 
  • 9 октября 2018 года загорелся арсенал вблизи пгт Дружба под Ичней в Черниговской области, что привело к взрывам в хранилищах боеприпасов.
  • 8 августа 2021 года участник Bellingcat Христо Грозев заявил, что группа расследует связь взрывов на складах боеприпасов в Болгарии и Чехии с подобными инцидентами в Украине.

Денис Юдин
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