Розслідувач Грозев: Російські агенти в Європі почали діяти агресивніше

Христо Грозев вважає, що до кінця 2024 року можна буде спостерігати багато нових провалів російських агентів

Христо Грозев (Фото: EPA)

Агенти російських спецслужб почали працювати в Європі агресивніше, тому роблять помилки, що збільшує можливість викрити їх, вважає медіаексперт та журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозев. Про це він розповів в інтерв'ю LIGA.net.

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На запитання про потужність російських шпигунів за кордоном Грозев відповів, що зараз агенти РФ працюють, розуміючи, що війна глобальна, та що у них мало часу, щоб мати дипломатичну присутність в кожній країні.

"Вони роблять дуже агресивні дії, пов’язані з великими помилками й дають можливість західним спецслужбам їх спіймати та екстрадувати", – зазначив він.

Розслідувач вважає, що, якщо абстрагуватися від політичного бажання вислати якомога більше дипломатів РФ, протягом пів року можна буде спостерігати багато нових провалів російських агентів.

"Вони призведуть до набагато жорсткішого ставлення західних країн до Росії, аж до закриття можливості отримати будь-які візи. Я вважаю, що це те, що ми побачимо до кінця року", – сказав Грозев.

29 березня видання "Голос Америки" повідомило, що чеська контррозвідка викрила в ЄС мережу, яка платила місцевим депутатам за висвітлення російської пропаганди. За цією мережею стояв Віктор Медведчук.

Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах заявив, що викрити мережу вдалося завдяки СБУ.

у правоохоронних органах заявив, що викрити мережу вдалося завдяки СБУ. 13 червня Reuters писало, що глави МЗС восьми країн ЄС закликали заборонити російським дипломатам вільне пересування Шенгенською зоною.

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