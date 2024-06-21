Шпигуни-дипломати та "фрилансери": розслідувач Грозев розповів про агентуру Росії у ЄС

ЄС став швидше вичисляти російських шпигунів зокрема через те, що у багатьох немає цифрового минулого, стверджує розслідувач

Христо Грозев (Фото: Facebook)

Зараз Заходу простіше вираховувати російських шпигунів, адже стало зрозуміло, якими алгоритмами вони користуються. Також Росія має декілька різних способів, за допомогою яких вона відправляє шпигунів у країни Європейського Союзу. Про це розповів медіаексперт та журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозев у інтерв'ю LIGA.net.

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Грозев стверджує – впродовж 10 років журналісти "кричали Європі про те, що вже йде прихована війна проти НАТО, США, ЄС зі сторони російських спецслужб".

За його словами, це почало змінюватися у 2018-2019 роках після того, як розслідування довели, що вибухи в Чехії, Болгарії та Словаччині, які вбили людей, були тероризмом з боку російських спецслужб.

Після повномасштабного вторгнення навіть країни, які вважали себе нейтральними, змінили своє ставлення до російських шпигунів й стали їх вираховувати набагато активніше, ніж раніше, каже він.

"Це привело до зміни роботи російських шпигунських мереж. Раніше вони впродовж 10 років літали під фальшивими особами для короткочасних завдань", – зазначив Грозев.

Журналіст стверджує – шпигунів тепер простіше вираховувати, адже стало зрозуміло, якими алгоритмами вони користуються та які серії паспортів собі видають.

"Наприклад, факт того, що у них немає цифрового минулого – стало легше перевіряти до того, як візи видавати", – пояснює він.

Грозев зазначив, що після цього Росія активізувала своїх шпигунів під дипломатичним прикриттям й країни ЄС почали висилати російських дипломатів.

Після цього, РФ активізувала своїх "нелегалів" – довгострокових, сплячих агентів, які десятиріччями живуть під фальшивими особами.

Останній метод, який назвав журналіст, – це наймання місцевих шпигунів, які за гроші готові або підірвати поїзд, що везе військову продукцію в бік України, або залякувати ворогів режиму Кремля.

"Це можуть бути росіяни, які виступають проти війни, західні журналісти, українські активісти. Для цієї мети знаходиться дуже багато "фрилансерів", яких Росія наймає", – стверджує Грозев.

Він додав, що ці "фрилансери" не підготовлені до важких ситуацій під час виконання місії та не знають, як деескалювати напруження, що в багатьох ситуаціях веде до багатьох загроз їхньому життю.

2 лютого 2023 року Австрія оголосила персонами нон ґрата чотирьох російських дипломатів. Двоє з них — члени постійної місії при ООН у Відні, ще двоє — співробітники російського посольства. Вони мали залишити територію Австрії до 8 лютого.

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що не бачить сенсу в тому, щоб країни Європейського Союзу мали у себе російських послів. Про це він сказав на спільній пресконференції з колегами з країн Балтії та Польщі.

13 березня 2024 року Австрія оголосила двох російських дипломатів персонами нон ґрата через дії, несумісні з їхнім дипломатичним статусом. Офіційні особи заявили, що деякі попередні висилання дипломатів стосувалися шпигунства, але міністерство не надало жодних конкретних подробиць.

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