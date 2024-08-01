Зеленский о допуске "нейтральных" атлетов на Олимпиаду: Чем Беларусь отличается от КНДР?

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Допущение более 30 "нейтральных" спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпийских играх в Париже – это полусанкции. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с французскими журналистами.

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Зеленский считает, что такое разрешение – это полусанкции, и сравнил Беларусь с Северной Кореей.

"Северная Корея, которая угрожает ядерным оружием всему миру, продает ракеты и миллионы артиллерийских снарядов России. Все эти миллионы идут на убийство украинцев", – подчеркнул президент.

Он акцентировал, что с целью борьбы против тирании и авторитаризма нужно действовать "очень конкретно", а не играть популизмом.

"Если мы вводим санкции – давайте их вводить. Если это полусанкции – лучше не играть популизмом", – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что 32 "нейтральных" спортсмена участвуют, а 488 украинских спортсменов вместе с тренерами Россия убила во время войны.

"Посмотрите на этот нейтральный флаг, что там? Пусть будут пятна крови, и тогда пусть выступают. Потому что они этого заслуживают", – подытожил Зеленский.

26 июля Главное управление разведки Министерства обороны сообщило, что в подразделении "Артан" много спортсменов, а некоторые могли готовиться к стартам на олимпийских площадках в Париже.

Фото: ГУР

Разведка Франции предлагала отменить церемонию открытия Олимпиады в Париже из-за угрозы террористических актов.

Тогда же Макрон заявил, что "не сомневается" в том, что Россия "нацелится" на Олимпийские игры в Париже летом 2024 года, не уточнив, что имеет в виду.

21 июля Франция отказала некоторым российским журналистам в освещении Олимпийских игр "из осторожности".

24 июля в Париже задержали россиянина по подозрению в том, что он мог готовиться сорвать Олимпийские игры.

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