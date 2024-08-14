Внешняя разведка призвала украинцев воздержаться от посещения Беларуси – список угроз

"Помните, что, принимая решение о поездке на территорию Беларуси, ваши права могут быть нарушены в любой момент", – отмечает СВР

Александр Лукашенко (Фото: EPA)

Служба внешней разведки призвала граждан воздерживаться от путешествий в Беларусь, поддерживающую Россию. Соответствующая публикация появилась на сайте разведывательного ведомства.

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"СВР призывает воздерживаться от путешествия в Беларусь, которая поддерживает страну, развязавшую вооруженную агрессию против Украины", – говорится в сообщении

В ведомстве отметили, что риски для украинских граждан в Беларуси "имеют меньший масштаб" по сравнению с теми, что в РФ, но все равно пребывание там может угрожать безопасности и жизни украинцев.

Сейчас граждане не могут въехать в Беларусь через украинскую границу, но могут это сделать через другие граничащие с республикой страны.

Служба внешней разведки так описывает угрозы для украинцев, если те въедут в Беларусь:

→ по прибытию граждане будут подвергнуты фильтрационным мероприятиям (опрос о целях приезда, личных данных, политических взглядах и т.п.);

→ личные телефоны изымаются для более углубленного анализа – их подключают к специализированному "криминалистическому софту", чтобы получить информацию из мессенджеров, в частности Telegram, Signal и WhatsApp;

→ даже удаленные диалоги или отдельные сообщения можно восстановить таким образом – и на этом этапе для украинцев есть риск быть задержанными, поскольку трактовка этой информации беларусской стороной "может быть непредсказуемым" и нести за собой ответственность в виде лишения свободы;

→ когда власти Беларуси находят у человека чувствительные для себя информирование или передачу данных – то, есть случаи, они прибегают к депортации или уголовному обвинению по статье об "экстремизме";

→ украинские граждане на территории Беларуси, как и в России, подвергаются пристальному вниманию со стороны спецслужб и полиции.

В Беларуси действует консульский отдел Посольства Украины – граждане могут обратиться к нему по номеру +375172831989.

"Помните, что принимая решение о поездке на территорию Беларуси, ваши права могут быть нарушены в любой момент", – заключает СВР.

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