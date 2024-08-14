Внешняя разведка призвала украинцев воздержаться от посещения Беларуси – список угроз
Служба внешней разведки призвала граждан воздерживаться от путешествий в Беларусь, поддерживающую Россию. Соответствующая публикация появилась на сайте разведывательного ведомства.
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"СВР призывает воздерживаться от путешествия в Беларусь, которая поддерживает страну, развязавшую вооруженную агрессию против Украины", – говорится в сообщении
В ведомстве отметили, что риски для украинских граждан в Беларуси "имеют меньший масштаб" по сравнению с теми, что в РФ, но все равно пребывание там может угрожать безопасности и жизни украинцев.
Сейчас граждане не могут въехать в Беларусь через украинскую границу, но могут это сделать через другие граничащие с республикой страны.
Служба внешней разведки так описывает угрозы для украинцев, если те въедут в Беларусь:
→ по прибытию граждане будут подвергнуты фильтрационным мероприятиям (опрос о целях приезда, личных данных, политических взглядах и т.п.);
→ личные телефоны изымаются для более углубленного анализа – их подключают к специализированному "криминалистическому софту", чтобы получить информацию из мессенджеров, в частности Telegram, Signal и WhatsApp;
→ даже удаленные диалоги или отдельные сообщения можно восстановить таким образом – и на этом этапе для украинцев есть риск быть задержанными, поскольку трактовка этой информации беларусской стороной "может быть непредсказуемым" и нести за собой ответственность в виде лишения свободы;
→ когда власти Беларуси находят у человека чувствительные для себя информирование или передачу данных – то, есть случаи, они прибегают к депортации или уголовному обвинению по статье об "экстремизме";
→ украинские граждане на территории Беларуси, как и в России, подвергаются пристальному вниманию со стороны спецслужб и полиции.
В Беларуси действует консульский отдел Посольства Украины – граждане могут обратиться к нему по номеру +375172831989.
"Помните, что принимая решение о поездке на территорию Беларуси, ваши права могут быть нарушены в любой момент", – заключает СВР.
Ранее, 10 августа, диктатор Лукашенко заявил о якобы нарушении беларусского воздушного пространства дронами, запущенными из Украины, Минобороны Беларуси опубликовало якобы фото обломков (установить их правдивость сейчас невозможно).
10 августа беларусское Минобороны заявило о переброске к границам с Украиной ракетных систем "Искандер" и систем залпового огня "Полонез".
Также беларусский МИД вызвал к себе временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и заявил, что может задать вопрос о закрытии украинского посольства в Минске.
11 августа Беларусь заявила о перемещении войск к границе – Госпогранслужба Украины этого не фиксировала.
- 13 августа украинский МИД ответил на заявления Минска насчет посольства – Украина призывает Беларусь "не нагнетать" антиукраинские настроения и не "создавать впечатление" относительно мнимых несуществующих угроз.
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