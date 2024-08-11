Беларусь якобы перебрасывает танки на границу с Украиной. В ГПСУ доложили об обстановке

Минобороны Беларуси заявило о стягивании танков к границе с Украиной. Андрей Демченко говорит, что обстановка без изменений

Фото: Минобороны Беларуси

Министерство обороны Беларуси распорядилось переместить танки национальной армии в Гомельскую и Мозырскую области, граничащие с Украиной. Силовое ведомство страны опубликовало фото и видео с места.

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"Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы", – говорится в сообщении беларуского министерства.

Фото: Минобороны Беларуси

Фото: Минобороны Беларуси

Накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал усилить военные группировки в Гомельской и Мозырской областях, граничащих с Киевской и Черниговской областями. Тогда же Минобороны распорядилось взыскать к границам с Украиной ракетные системы "Искандер" и системы залпового огня "Полонез".

Это ответ на якобы нарушение Украиной воздушного пространства Беларуси.

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил в комментарии LIGA.net, что по состоянию на 11 августа перемещение беларуской техники рядом с украинской границей не было зафиксировано.



"Обстановка по границе остается без изменений", – сказал он.

Ранее, во время массированных атак со стороны российских кафиров по Украине, в Беларусь залетали "шахеды". Это было 11, 13 и 31 июля. Дипломатической реакции от Минска на это не последовало.

10 августа беларуское министерство иностранных дел заявило, что страна может "задать вопрос о целесообразности" дальнейшего присутствия в Минске дипломатического представительства Украины.

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