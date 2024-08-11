Білорусь нібито перекидає танки до кордону з Україною. У ДПСУ доповіли про обстановку
Міністерство оборони Білорусі розпорядилося перемістити танки національної армії у Гомельську та Мозирську області, які межують з Україною. Силове відомство країни опублікувало фото та відео з місця.
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"Військовослужбовці здійснюють завантаження військової техніки на залізничний транспорт і беруться до здійснення маршу комбінованим способом у призначені райони", – йдеться у повідомленні білоруського міністерства.
Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко віддав наказ посилити військові угруповання в Гомельській та Мозирській областях, які межують з Київською та Чернігівською областями. Тоді ж Міноборони країни розпорядилося стягнути до кордонів з Україною ракетні системи "Іскандер" та системи залпового вогню "Полонез".
Це є відповіддю на нібито порушення Україною повітряного простору Білорусі.
Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив у коментарі LIGA.net, що станом на 11 серпня переміщення білоруської техніки поряд з українським кордоном не було зафіксовано.
"Обстановка по кордону залишається без змін", – сказав він.
- Раніше, під час масованих атак з боку російських окупантів по Україні, до Білорусі залітали "шахеди". Було це 11, 13 та 31 липня. Дипломатичної реакції від Мінська на це не було.
- 10 серпня білоруське міністерство закордонних справ заявило, що країна може "поставити питання про доцільність" подальшої присутності у Мінську дипломатичного представництва України.
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