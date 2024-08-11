Білорусь нібито перекидає танки до кордону з Україною. У ДПСУ доповіли про обстановку

Міноборони Білорусі заявило про стягування танків до кордону з Україною. Андрій Демченко каже, що наразі обстановка без змін

Фото: Міноборони Білорусі

Міністерство оборони Білорусі розпорядилося перемістити танки національної армії у Гомельську та Мозирську області, які межують з Україною. Силове відомство країни опублікувало фото та відео з місця.

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"Військовослужбовці здійснюють завантаження військової техніки на залізничний транспорт і беруться до здійснення маршу комбінованим способом у призначені райони", – йдеться у повідомленні білоруського міністерства.

Фото: Міноборони Білорусі

Фото: Міноборони Білорусі

Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко віддав наказ посилити військові угруповання в Гомельській та Мозирській областях, які межують з Київською та Чернігівською областями. Тоді ж Міноборони країни розпорядилося стягнути до кордонів з Україною ракетні системи "Іскандер" та системи залпового вогню "Полонез".

Це є відповіддю на нібито порушення Україною повітряного простору Білорусі.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив у коментарі LIGA.net, що станом на 11 серпня переміщення білоруської техніки поряд з українським кордоном не було зафіксовано.



"Обстановка по кордону залишається без змін", – сказав він.

Раніше, під час масованих атак з боку російських окупантів по Україні, до Білорусі залітали "шахеди". Було це 11, 13 та 31 липня. Дипломатичної реакції від Мінська на це не було.

10 серпня білоруське міністерство закордонних справ заявило, що країна може "поставити питання про доцільність" подальшої присутності у Мінську дипломатичного представництва України.

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