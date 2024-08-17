ЦНС: Беларусь усиливает торговые связи с временно оккупированными территориями

Недавно между оккупантами Запорожской области и делегацией Беларуси был заключен ряд соглашений по расширению торгового сотрудничества

Граница с Беларусью (Фото: ЕРА/VALDA KALNINA)

Беларусь усиливает торговые связи с предприятиями на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Речь идет, в частности, об увеличении поставок сельскохозяйственной техники и другой продукции на временно оккупированные территории. В то же время известно, что в Беларусь из ВОТ отправляют товары легкой промышленности.

Например, недавно между оккупантами Запорожской области и делегацией Беларуси был заключен ряд соглашений по расширению торгового сотрудничества.

"Таким образом, режим Лукашенко сознательно нарушает международное право и торгует с оккупированными территориями. Заметим, что такие враждебные действия не останутся без оценки и прибытия белорусских делегаций на ТОТ делает их законной целью", – подытожили в ЦНС.

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