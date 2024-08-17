ЦНС: Беларусь усиливает торговые связи с временно оккупированными территориями
Беларусь усиливает торговые связи с предприятиями на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
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Речь идет, в частности, об увеличении поставок сельскохозяйственной техники и другой продукции на временно оккупированные территории. В то же время известно, что в Беларусь из ВОТ отправляют товары легкой промышленности.
Например, недавно между оккупантами Запорожской области и делегацией Беларуси был заключен ряд соглашений по расширению торгового сотрудничества.
"Таким образом, режим Лукашенко сознательно нарушает международное право и торгует с оккупированными территориями. Заметим, что такие враждебные действия не останутся без оценки и прибытия белорусских делегаций на ТОТ делает их законной целью", – подытожили в ЦНС.
- Ранее, 10 августа, диктатор Лукашенко заявил о якобы нарушении белорусского воздушного пространства дронами, запущенными из Украины, Минобороны Беларуси опубликовало якобы фото обломков (установить их правдивость сейчас невозможно).
- 10 августа белорусское Минобороны заявило о переброске к границам с Украиной ракетных систем "Искандер" и систем залпового огня "Полонез".
- Также белорусский МИД вызвал к себе временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и заявил, что может задать вопрос о закрытии украинского посольства в Минске.
- 11 августа Беларусь заявила о перемещении войск к границе – Госпогранслужба Украины этого не фиксировала.
- 13 августа украинский МИД ответил на заявления Минска по посольству – Украина призывает Беларусь "не нагнетать" антиукраинские настроения и не "создавать впечатление" относительно мнимых несуществующих угроз.
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