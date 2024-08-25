Беларусь. Сейчас все "угрозы наступления" исключительно информационные – Центр при СНБО

В OSINT-проекте "Беларускі Гаюн" также считают, что эскалация обстановки на границе преследует информационные и политические, а не военные цели

Александр Лукашенко (Фото: EPA)

"Угрозы наступления из Беларуси" носят исключительно информационный характер, заявил председатель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

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"Относительно Беларуси. Не стоит паниковать, по состоянию на данный момент все "угрозы наступления из Беларуси" исключительно информационны, не более. Силы обороны контролируют ситуацию", – написал он.

Такого же мнения придерживается оппозиционный беларусский OSINT-проект "Беларускі Гаюн": по его данным, у украинской границы сконцентрирована группировка войск Беларуси численностью около 1100 человек – и такое количество сил, перебрасываемых в государственную границу, не представляет угрозы для Украины.

Также исследователи отмечают, что беларусские войска расположены на глубине до 50 км от границы.

"Мы считаем, что текущая эскалация обстановки на границе преследует информационные и политические, а не военные цели", – заключает "Беларускі Гаюн".

Ранее вечером Министерство иностранных дел со ссылкой на разведывательные органы Украины сообщило, что Беларусь под видом учений сосредотачивает "значительное количество" войск у северных границ Украины, также зафиксировано присутствие боевиков бывшей группы Вагнера.

Дипломатическое ведомство призвало соседей увести войска и отметило, что в случае нарушения границы военные скопления и объекты в Беларуси станут легитимными целями для ВСУ.

10 августа диктатор Лукашенко заявил о якобы нарушении беларусского воздушного пространства дронами, запущенными из Украины. Произошло это вечером 9 августа. Впоследствии Минобороны Беларуси опубликовало фото и видео якобы остатков тех же дронов (установить правдивость кадров пока невозможно).

В тот же день беларусское Минобороны заявило о переброске к границам с Украиной ракетных систем "Искандер" и систем залпового огня "Полонез".

Также беларусский МИД вызвал к себе временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и заявил, что может поставить вопрос о закрытии украинского посольства в Минске.

11 августа Минобороны Беларуси распорядилось переместить танки национальной армии в Гомельскую и Мозырскую области, граничащие с Украиной. Украинская Госпогранслужба сообщила, что перемещение техники у границы не зафиксировано.

В МИД заявили, что Украина призывает Беларусь "не нагнетать" антиукраинские настроения и не "создавать впечатление" относительно мнимых вымышленных угроз.

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