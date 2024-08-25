Беларусь сосредоточивает войска на границе с Украиной. МИД призвал отвести силы

Украина призвала должностных лиц Беларуси "не совершать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы"

Александр Лукашенко (Фото: EPA)

Беларусь под видом учений сосредоточивает значительное количество войск у северных границ Украины, также зафиксировано присутствие боевиков "Вагнера", сообщило Министерство иностранных дел со ссылкой на разведывательные органы Украины. Ведомство призвало северных соседей отвести войска и отметило, что в случае нарушения границы военные скопления и объекты в Беларуси станут легитимными целями для ВСУ.

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Согласно данным разведывательных институтов, Вооруженные силы Беларуси под видом учений сосредоточивают "значительное количество" личного состава (в частности, Сил спецопераций), вооружения и военной техники в Гомельской области вблизи северных границ Украины, а также зафиксировано присутствие боевиков бывшей террористической Группы Вагнера.

Среди переброшенных беларусами вооружений есть танки, артиллерия, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны и инженерная техника, отмечают в сообщении.

МИД Украины акцентирует, что проведение таких учений в пограничной полосе, в непосредственной близости к Чернобыльской атомной электростанции, создает угрозы как национальной безопасности Украины, так и мировой безопасности в целом.

Украина призвала должностных лиц Беларуси "не совершать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы", а беларуские Вооруженные силы – прекратить недружественные действия и отвести войска от украинской границы на расстояние, превышающее дальность поражения систем огня, находящихся на вооружении у Республики.

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Дипломатическое ведомство подчеркнуло, что Украина никогда не предпринимала и не собирается предпринимать никаких недружественных действий против народа Беларуси.

Но при этом Украина предостерегает: если со стороны Беларуси будет нарушена государственная граница, то она предпримет "все необходимые меры" в порядке воплощения своего права на самооборону, гарантированного Уставом ООН.

"При этом все скопления войск, военные объекты и пути снабжения на территории Беларуси будут законными целями для ВСУ", – заключает МИД.

ДОПОЛНЕНО. "Относительно Беларуси. Не стоит паниковать, по состоянию на данный момент все "угрозы наступления из Беларуси" исключительно информационные, не более. Силы обороны контролируют ситуацию", – написал глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

18 августа спикер украинской Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил LIGA.net, что в настоящее время ведомство не фиксирует усиления беларуских сил. Накануне диктатор Александр Лукашенко заявлял, что перебросил почти треть своих войск к границе с Украиной в конце июня – начале июля, а затем дополнительные подразделения якобы отвели.

10 августа Лукашенко заявил о якобы нарушении беларуского воздушного пространства дронами, запущенными из Украины. Произошло это вечером 9 августа. Впоследствии Минобороны Беларуси опубликовало фото и видео якобы остатков тех же дронов (установить правдивость кадров пока невозможно).

В тот же день беларуское Минобороны заявило о переброске к границам с Украиной ракетных систем "Искандер" и систем залпового огня "Полонез".

Также беларуский МИД вызвал к себе временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и заявил, что может поставить вопрос о закрытии украинского посольства в Минске.

11 августа Минобороны Беларуси распорядилось переместить танки национальной армии в Гомельскую и Мозырскую области, граничащие с Украиной. Украинская Госпогранслужба сообщила, что перемещение техники у границы не зафиксировано.

В МИД заявили, что Украина призывает Беларусь "не нагнетать" антиукраинские настроения и не "создавать впечатление" относительно мнимых вымышленных угроз.

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