Білорусь зосереджує війська на кордоні з Україною. МЗС закликало відвести сили

Україна закликала посадових осіб Білорусі "не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви"

Олександр Лукашенко (Фото: EPA)

Білорусь під виглядом навчань зосереджує значну кількість військ поблизу північних кордонів України, також зафіксовано присутність бойовиків "Вагнера", повідомило Міністерство закордонних справ з посиланням на розвідувальні органи України. Відомство закликало північних сусідів відвести війська й зауважило, що у разі порушення кордону військові скупчення та об'єкти у Білорусі стануть легітимними цілями для ЗСУ.

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Згідно з даними розвідувальних інституцій, Збройні сили Білорусі під виглядом навчань зосереджують "значну кількість" особового складу (зокрема, Сил спецоперацій), озброєння та військової техніки у Гомельській області поблизу північних кордонів України, а також зафіксовано присутність бойовиків колишньої терористичної Групи Вагнера.

Серед перекинутих білорусами озброєнь є танки, артилерія, реактивні системи залпового вогню, засоби протиповітряної оборони та інженерна техніка, зауважують у повідомленні.

МЗС України акцентує, що проведення таких навчань у прикордонній смузі, у безпосередній близькості до Чорнобильської атомної електростанції, створює загрози як для національної безпеки України, так і для світової безпеки в цілому.

Україна закликала посадових осіб Білорусі "не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви", а білоруські Збройні сили – припинити недружні дії та відвести війська від українського кордону на відстань, яка перевищує дальність ураження систем вогню, які є на озброєнні в Республіки.

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Дипломатичне відомство наголосило, що Україна ніколи не робила та не збирається робити жодних недружніх дій проти народу Білорусі.

Але водночас Україна застерігає: якщо з боку Білорусі буде порушено державний кордон, то вона вживе "всіх необхідних заходів" у порядку утілення свого права на самооборону, гарантованого Статутом ООН.

"Водночас всі скупчення військ, військові обʼєкти та шляхи постачання на території Білорусі будуть законними цілями для ЗСУ", – підсумовує МЗС.

ДОПОВНЕНО. "Щодо Білорусі. Не варто панікувати, станом на зараз всі "загрози наступу з Білорусі" винятково інформаційні, не більше. Сили оборони контролюють ситуацію", — написав голова Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

18 серпня речник української Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив LIGA.net, що наразі відомство не фіксує посилення білоруських сил. Напередодні диктатор Олександр Лукашенко заявляв, що перекинув майже третину своїх військ до кордону з Україною у кінці червня – на початку липня, а згодом додаткові підрозділи нібито відвели.

10 серпня Лукашенко заявив про нібито порушення білоруського повітряного простору дронами, запущеними з України. Сталося це буцімто ввечері 9 серпня. Згодом Міноборони Білорусі опублікувало фото та відео нібито залишків тих самих дронів (встановити правдивість кадрів наразі неможливо).

Того ж дня білоруське Міноборони заявило про перекидання до кордонів з Україною ракетних систем "Іскандер" та систем залпового вогню "Полонез".

Також білоруське МЗС викликало до себе тимчасову повірену у справах України Ольгу Тимуш й заявило, що може поставити питання щодо закриття українського посольства в Мінську.

11 серпня Міноборони Білорусі розпорядилося перемістити танки національної армії у Гомельську та Мозирську області, які межують з Україною. Українська Держприкордонслужба повідомила, що переміщення техніки біля кордону не зафіксовано.

Натомість у МЗС заявили, що Україна закликає Білорусь "не нагнітати" антиукраїнські настрої та не "створювати враження" щодо уявних вигаданих загроз.

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