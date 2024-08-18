Лукашенко: Місяць тому перекидав майже третину своїх військ до кордону з Україною. ДПСУ відповіла

Це не перша заява білоруського диктатора про переміщення військ. ДПСУ зміни ситуації зараз не фіксує

Олександр Лукашенко (Фото: EPA)

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що перекинув майже третину своїх військ до кордону з Україною у кінці червня – на початку липня, а згодом додаткові підрозділи нібито відвели. Речник української Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив LIGA.net, що наразі відомство не фіксує посилення білоруських сил.

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У розмові з російськими пропагандистами Лукашенко заявив, що Білорусь перекинула до кордону з Україною майже третину своєї армії у кінці червня – на початку липня, коли йшли підготовка до параду у Мінську на День незалежності.

За його словами, тоді до Білорусі, зокрема з Росії, перемістилося "немало" літальних апаратів та підрозділів сухопутних військ, що буцімто брали участь у параді.

Лукашенко стверджує, що після цього Україна почала посилювати своє угрупування — і нібито у відповідь на це він мав перекинути до кордону додатково "майже третину" своєї армії до тих підрозділів, що вже там були.

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Диктатор заявив, що після комунікації з українськими спецслужбами обидві країни відвели додаткові сили від кордону.

Утім, Лукашенко заявляє, що Білорусь всеодно тримає свої підрозділи навколо всього кордону, а також там працюють її спецслужби та спецпризначенці, зокрема з підрозділів "Альфа" та "Алмаз".

Речник українських прикордонників повідомив LIGA.net, що наразі ситуація на кордоні з Білоруссю наразі без змін.

"Ми не спостерігаємо збільшення техніки чи особового складу білоруських підрозділів в безпосередній близькості поряд нашого кордону", – зазначив Демченко.

10 серпня Лукашенко заявив про нібито порушення білоруського повітряного простору дронами, запущеними з України. Сталося це буцімто ввечері 9 серпня. Згодом Міноборони Білорусі опублікувало фото та відео нібито залишків тих самих дронів (встановити правдивість кадрів наразі неможливо).

Того ж дня білоруське Міноборони заявило про перекидання до кордонів з Україною ракетних систем "Іскандер" та систем залпового вогню "Полонез".

Також білоруське МЗС викликало до себе тимчасову повірену у справах України Ольгу Тимуш й заявило, що може поставити питання стосовно закриття українського посольства в Мінську.

11 серпня Міноборони Білорусі розпорядилося перемістити танки національної армії у Гомельську та Мозирську області, які межують з Україною. Українська Держприкордонслужба повідомила, що переміщення техніки біля кордону не зафіксовано.

Натомість у МЗС заявили, що Україна закликає Білорусь "не нагнітати" антиукраїнські настрої та не "створювати враження" щодо уявних неіснуючих загроз.

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