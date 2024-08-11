9 серпня Білорусь не знайшла ніяких дронів з України та не пускала ракет – Беларускі Гаюн

"З чого випливає, що чергові гучні заяви самопроголошеного Лукашенка є звичайною нісенітницею", – зауважує спільнота

Олександр Лукашенко (Фото: EPA)

9 серпня під час вильотів військова авіація Білорусі не зафіксувала жодних дронів та не запускала жодних ракет, повідомила білоруська опозиційна OSINT-спільнота "Беларускі Гаюн".

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Раніше, 10 серпня, диктатор Олександр Лукашенко заявив про нібито порушення білоруського повітряного простору дронами, запущеними з України. Сталося це буцімто ввечері 9 серпня.

Згодом Міністерство оборони Білорусі опублікувало фото та відео буцімто залишків тих самих дронів. Встановити правдивість цих кадрів наразі неможливо.

За даними "Беларускі Гаюн", 9 серпня Збройні сили Білорусі під час вильотів авіації жодних дронів не виявили, а ракети з винищувача Су-30 або гелікоптера Мі-24 не запускались.

"З чого випливає, що чергові гучні заяви самопроголошеного Лукашенка є звичайною нісенітницею", – зауважує спільнота.

Слід зауважити, що раніше, під час масованих атак із боку РФ по Україні, до Білорусі залітали російські "шахеди" – це зафіксовано дослідниками 11, 13 та 31 липня. Утім, на це білоруська влада не реагувала.

10 серпня білоруське Міноборони заявило про перекидання до кордонів з Україною ракетних систем "Іскандер" та систем залпового вогню "Полонез".

МЗС Білорусі викликало тимчасову повірену у справах України Ольгу Тимуш та заявило, що може поставити питання щодо закриття українського посольства в Мінську.

11 серпня Міноборони Білорусі розпорядилося перемістити танки національної армії у Гомельську та Мозирську області, які межують з Україною. Українська Держприкордонслужба повідомила, що переміщення техніки біля кордону не зафіксовано.

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