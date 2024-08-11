9 августа Беларусь не нашла никаких дронов из Украины и не пускала ракет – Беларускі Гаюн

"Из чего следует, что очередные громкие заявления самопровозглашенного Лукашенко являются обычной чушью", – отмечает сообщество

Александр Лукашенко (Фото: EPA)

9 августа во время вылета военная авиация Беларуси не зафиксировала никаких дронов и не запускала никаких ракет, сообщило беларуское оппозиционное OSINT-сообщество "Беларускі Гаюн".

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Ранее, 10 августа, диктатор Александр Лукашенко заявил о якобы нарушении беларуского воздушного пространства дронами, запущенными из Украины. Произошло это якобы вечером 9 августа.

Впоследствии Министерство обороны Беларуси опубликовало фото и видео якобы остатков тех самых дронов. Установить правдивость этих кадров пока невозможно.

По данным "Беларускі Гаюн", 9 августа Вооруженные силы Беларуси во время вылета авиации никаких дронов не обнаружили, а ракеты из истребителя Су-30 или вертолета Ми-24 не запускались.

"Из чего следует, что очередные громкие заявления самопровозглашенного Лукашенко являются обычной чушью", – отмечает сообщество.

Следует отметить, что ранее, во время массированных атак со стороны РФ по Украине, в Беларусь залетали российские "шахеды" – это зафиксировано исследователями 11, 13 и 31 июля. Впрочем, на это беларуские власти не реагировали.

10 августа беларуское Минобороны заявило о переброске к границам с Украиной ракетных систем "Искандер" и систем залпового огня "Полонез".

МИД Беларуси вызвал временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и заявил, что может поставить вопрос о закрытии украинского посольства в Минске.

11 августа Минобороны Беларуси распорядилось переместить танки национальной армии в Гомельскую и Мозырскую области, граничащие с Украиной. Украинская Госпогранслужба сообщила, что перемещение техники возле границы не зафиксировано.

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