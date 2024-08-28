РФ розганяє, що Білорусь перекидає техніку з новим маркуванням "В". ДПСУ: Ситуація не змінювалась

Про буцімто новий тактичний символ на білоруській техніці у прикордонному відомстві не в курсі

Олександр Лукашенко (Ілюстративне фото: EPA)

Ресурси РФ почали ширити світлини нібито з білоруською технікою, котру перекидають до кордону з Україною і яку стали маркувати тактичним знаком "В". Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив LIGA.net, що ситуація на кордоні не змінилася.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Напередодні, 27 серпня, на російських ресурсах почали з'являтися повідомлення, що Білорусь нібито перекидає техніку до українського кордону та маркує її тактичним знаком "В". Такі знаки зазвичай використовують, аби вказати на приналежність до певного угрупування військ.

Такі світлини поширювали спочатку на ресурсах РФ, а згодом з'явилися й в українському сегменті Telegram:

Фото: ресурс окупантів

Фото: ресурс окупантів

Фото: ресурс окупантів

Речник ДПСУ Демченко повідомив LIGA.net, що останніми днями ситуація на україно-білоруському кордоні не змінилася. Про маркування "В" на білоруській техніці йому не відомо.

25 серпня Міністерство закордонних справ з посиланням на розвідувальні органи України повідомило, що Білорусь під виглядом навчань зосереджує "значну кількість" військ поблизу північних кордонів України, також зафіксовано присутність бойовиків колишньої групи Вагнера.

Того самого дня голова Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко пояснив, що наразі "загрози наступу з Білорусі" носять виключно інформаційний характер.

Того самого дня опозиційний білоруський OSINT-проєкт "Беларускі Гаюн" повідомляв, що біля кордону сконцентроване угрупування військ РБ чисельністю близько 1100 осіб – і така кількість сил, що перекидається до державного кордону, не становить загрози для України.

10 серпня диктатор Лукашенко заявив про нібито порушення білоруського повітряного простору дронами, запущеними з України. Сталося це буцімто ввечері 9 серпня. Згодом Міноборони Білорусі опублікувало фото та відео нібито залишків тих самих дронів (встановити правдивість кадрів наразі неможливо).

Того самого дня білоруське Міноборони заявило про перекидання до кордонів з Україною ракетних систем "Іскандер" та систем залпового вогню "Полонез".

Також білоруське МЗС викликало до себе тимчасову повірену у справах України Ольгу Тимуш й заявило, що може поставити питання щодо закриття українського посольства в Мінську.

11 серпня Міноборони Білорусі розпорядилося перемістити танки національної армії у Гомельську та Мозирську області, які межують з Україною. Українська Держприкордонслужба повідомила, що переміщення техніки біля кордону не зафіксовано.

Натомість у МЗС заявили, що Україна закликає Білорусь "не нагнітати" антиукраїнські настрої та не "створювати враження" щодо уявних вигаданих загроз.

Читайте також: ЦНС: Білорусь посилює торговельні зв'язки з тимчасово окупованими територіями