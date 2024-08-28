РФ разгоняет, что Беларусь перебрасывает технику со знаком "В". ГПСУ: Ситуация не менялась

О новом тактическом символе на беларуской технике в пограничном ведомстве не в курсе

Александр Лукашенко (Иллюстративное фото: EPA)

Ресурсы РФ начали распространять фотографии якобы с беларуской техникой, перебрасываемой к границе с Украиной, которую стали маркировать тактическим знаком "В". Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил LIGA.net, что ситуация на границе не изменилась.

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Накануне, 27 августа, на российских ресурсах начали появляться сообщения, что Беларусь якобы перебрасывает технику на украинскую границу и маркирует ее тактическим знаком "В". Такие знаки обычно используют, чтобы указать на принадлежность к определенной группировке войск.

Такие фотографии распространялись сначала на ресурсах РФ, а впоследствии появились и в украинском сегменте Telegram:

Фото: ресурс оккупантов

Фото: ресурс оккупантов

Фото: ресурс оккупантов

Спикер ГПСУ Демченко сообщил LIGA.net, что в последние дни ситуация на украинско-беларусской границе не изменилась. О маркировке "В" на беларусском ему не известно.

25 августа Министерство иностранных дел со ссылкой на разведывательные органы Украины сообщило, что Беларусь под видом учений сосредотачивает "значительное количество" войск у северных границ Украины, также зафиксировано присутствие боевиков бывшей группы Вагнера.

В тот же день глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко пояснил, что "угрозы наступления из Беларуси" носят исключительно информационный характер.

В тот же день оппозиционный беларусский OSINT-проект "Беларускі Гаюн" сообщал, что у границы сконцентрирована группировка войск РБ численностью около 1100 человек – и такое количество сил, перебрасываемых в государственную границу, не представляет угрозы для Украины.

10 августа диктатор Лукашенко заявил о якобы нарушении беларусского воздушного пространства дронами, запущенными из Украины. Произошло это вечером 9 августа. Впоследствии Минобороны Беларуси опубликовало фото и видео якобы остатков тех же дронов (установить правдивость кадров пока невозможно).

В тот же день беларусское Минобороны заявило о переброске к границам с Украиной ракетных систем "Искандер" и систем залпового огня "Полонез".

Также беларусский МИД вызвал к себе временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и заявил, что может поставить вопрос о закрытии украинского посольства в Минске .

11 августа Минобороны Беларуси распорядилось переместить танки национальной армии в Гомельскую и Мозырскую области, граничащие с Украиной. Украинская Госпогранслужба сообщила, что перемещение техники у границы не зафиксировано.

В МИД заявили, что Украина призывает Беларусь "не нагнетать" антиукраинские настроения и не "создавать впечатление" относительно мнимых вымышленных угроз.

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