"Спроба догодити Кремлю". Аналітик пояснив нюанси білоруських навчань біля ЧАЕС
Теперішні навчання в Білорусі проводяться біля кордонів України та на тлі операції ЗСУ в Курській області. Це – спроба заспокоїти Кремль. Про це в коментарі LIGA.net сказав політичний аналітик Ігор Тишкевич.
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Білорусь демонстративно вивела техніку на навчання після звинувачень з боку Росії, пояснює Тишкевич. Мовляв, Олександр Лукашенко відвів війська від кордону з Україною, і це начебто дозволило Києву зняти декілька бригад, які були залучені в Курській операції.
"Спочатку лукашенківські пропагандисти спробували відпрацювати цю тему інформаційно – не допомогло. Тому оголосили навчання на догоду Кремлю", – каже Тишкевич.
Ці навчання – радше політична, ніж військова гра, вважає Тишкевич.
"Навчання за тиждень-півтора закінчаться, війська поїдуть додому. Вагнерівці й надалі використовуватимуть у політичних розбірках. Їх небагато. Лукашенко перетворив їх на своїх відданих яничарів, які усім завдячують режиму. Кидати як розхідний матеріал ДРГ в Чорнобильську зону ніхто не буде", – каже він.
- Білорусь під виглядом навчань зосереджує "значну кількість" військ поблизу північних кордонів України, також зафіксовано присутність бойовиків колишньої Групи Вагнера, повідомило МЗС з посиланням на розвідувальні органи України. Відомство закликало сусідів відвести війська й зауважило, що у разі порушення кордону військові скупчення та об'єкти у Білорусі стануть легітимними цілями для ЗСУ.
- Наразі "загрози наступу з Білорусі" носять виключно інформаційний характер, заявив голова Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.