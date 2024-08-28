"Спроба догодити Кремлю". Аналітик пояснив нюанси білоруських навчань біля ЧАЕС

Лукашенко і Путін відпочивають в російській Карелії, 26 липня (Фото: EPA-EFE / ALEXANDER KAZAKOVSPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT)

Теперішні навчання в Білорусі проводяться біля кордонів України та на тлі операції ЗСУ в Курській області. Це – спроба заспокоїти Кремль. Про це в коментарі LIGA.net сказав політичний аналітик Ігор Тишкевич.

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Білорусь демонстративно вивела техніку на навчання після звинувачень з боку Росії, пояснює Тишкевич. Мовляв, Олександр Лукашенко відвів війська від кордону з Україною, і це начебто дозволило Києву зняти декілька бригад, які були залучені в Курській операції.

"Спочатку лукашенківські пропагандисти спробували відпрацювати цю тему інформаційно – не допомогло. Тому оголосили навчання на догоду Кремлю", – каже Тишкевич.

Ці навчання – радше політична, ніж військова гра, вважає Тишкевич.

"Навчання за тиждень-півтора закінчаться, війська поїдуть додому. Вагнерівці й надалі використовуватимуть у політичних розбірках. Їх небагато. Лукашенко перетворив їх на своїх відданих яничарів, які усім завдячують режиму. Кидати як розхідний матеріал ДРГ в Чорнобильську зону ніхто не буде", – каже він.