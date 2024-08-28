Бійці Сил спеціальних операцій знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Сапфір" у Курській області. Відповідне відео опублікувало Командування ССО.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Оператори Сил спецоперацій виявили "Сапфір" під час проведення розвідки місцевості, яка є під російським контролем.

Ураження здійснили ударними дронами – РЕБ знищено, а росіяни зазнали втрат вбитими та пораненими, зазначає ССО.

На відео видно влучання дрона у "Сапфір" та те, як він палає, а також зафільмовано, як російські військові на автівці евакуйовують, ймовірно, поранених.

Росіяни стверджували, що цей комплекс нібито здатний виявляти різні великі літальні апарати на відстані приблизно 40-50 кілометрів, а на відстані близько 10 км він автоматично може виявляти тип ворожих цілей та пригнічувати ефективність їх системи управління. Заявлялося, що "Сапфір" здатний протидіяти як дронам, так і ракетам.

27 серпня головком ЗСУ Сирський повідомив, що Росія перекинула близько 30 000 військових з України на Курський напрямок.

Читайте також: "Засліпили російських командирів". Forbes розповів, яка тактика допомогла ЗСУ на Курщині