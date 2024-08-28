Бойцы сил специальных операций уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Сапфир" в Курской области. Соответствующее видео опубликовало Командование ССО.

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Операторы Сил спецопераций обнаружили "Сапфир" во время проведения разведки местности, находящейся под российским контролем.

Поражение произвели ударными дронами – РЭБ уничтожена, а россияне понесли потери убитыми и ранеными, отмечает ССО.

На видео видно попадание дрона в "Сапфир" и то, как он горит, а также снято, как российские военные на автомобиле эвакуируют, вероятно, раненых.

Россияне утверждали, что этот комплекс якобы способен обнаруживать разные большие летательные аппараты на расстоянии примерно 40-50 километров, а на расстоянии около 10 км он автоматически может обнаруживать тип вражеских целей и подавлять эффективность их системы управления. Заявлялось, что "Сапфир" способен противодействовать как дронам, так и ракетам.

27 августа главком ВСУ Сырский сообщил, что Россия перебросила около 30 000 военных из Украины на Курское направление.

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