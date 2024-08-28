"Попытка угодить Кремлю". Аналитик объяснил нюансы беларуских учений возле ЧАЭС

Лукашенко и Путин отдыхают в российской Карелии, 26 июля (Фото: EPA-EFE / ALEXANDER KAZAKOVSPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT)

Нынешние учения в Беларуси проводятся возле границ Украины и на фоне операции ВСУ в Курской области. Это – попытка успокоить Кремль. Об этом в комментарии LIGA.net сказал политический аналитик Игорь Тышкевич.

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Беларусь демонстративно вывела технику на учение после обвинений со стороны России, объясняет Тышкевич. Мол, Александр Лукашенко отвел войска от границы с Украиной, и это вроде бы позволило Киеву снять несколько привлеченных в Курской операции бригад.

"Сначала лукашенковские пропагандисты попытались отработать эту тему информационно – не помогло. Поэтому объявили учение в угоду Кремлю", – говорит Тышкевич.

Эти учения – скорее политическая, нежели военная игра, считает Тышкевич.

"Учение через неделю-полторы закончатся, войска поедут домой. Вагнеровцы и дальше будут использоваться в политических разборках. Их немного. Лукашенко превратил их в своих преданных янычар, которые всем обязаны режиму. Бросать как расходный материал ДРГ в Чернобыльскую зону никто не будет" – говорит он.