"Попытка угодить Кремлю". Аналитик объяснил нюансы беларуских учений возле ЧАЭС
Нынешние учения в Беларуси проводятся возле границ Украины и на фоне операции ВСУ в Курской области. Это – попытка успокоить Кремль. Об этом в комментарии LIGA.net сказал политический аналитик Игорь Тышкевич.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
Беларусь демонстративно вывела технику на учение после обвинений со стороны России, объясняет Тышкевич. Мол, Александр Лукашенко отвел войска от границы с Украиной, и это вроде бы позволило Киеву снять несколько привлеченных в Курской операции бригад.
"Сначала лукашенковские пропагандисты попытались отработать эту тему информационно – не помогло. Поэтому объявили учение в угоду Кремлю", – говорит Тышкевич.
Эти учения – скорее политическая, нежели военная игра, считает Тышкевич.
"Учение через неделю-полторы закончатся, войска поедут домой. Вагнеровцы и дальше будут использоваться в политических разборках. Их немного. Лукашенко превратил их в своих преданных янычар, которые всем обязаны режиму. Бросать как расходный материал ДРГ в Чернобыльскую зону никто не будет" – говорит он.
- Беларусь под видом учений сосредоточивает "значительное количество" войск вблизи северных границ Украины, а также зафиксировано присутствие боевиков бывшей Группы Вагнера, сообщил МИД со ссылкой на разведывательные органы Украины. Ведомство призвало соседей отвести войска и отметило, что в случае нарушения границы военные скопления и объекты в Беларуси станут легитимными целями для ВСУ.
- "Угрозы наступления из Беларуси" носят исключительно информационный характер, заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.