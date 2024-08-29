Беларусь впервые применила авиацию для сбивания российского "шахеда" – Беларускі Гаюн

Тот залетел в Гомельскую область во время атаки по Украине

Иллюстративное фото: Depositphotos

Беларусь впервые применила авиацию для сбивания залетевшего на территорию российского дрона Shahed, сообщил оппозиционный беларусский OSINT-проект "Беларускі Гаюн".

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По их данным, ночью 29 августа в 3:30 во время очередной российской атаки по Украине один из "шахедов" залетел на территорию Беларуси в Ельском районе Гомельской области.

Проект пишет, что после захода беспилотника в воздушное пространство Беларуси истребитель Военно-воздушных сил РБ около 20 минут "гонялся" за нарушителем, а ориентировочно в 3:55 в Йельском районе было слышно по меньшей мере два взрыва и была видна яркая вспышка в небе.

Соответственно, заключает "Беларускі Гаюн", это может быть первым случаем, когда истребитель ВВС Беларуси попытался уничтожить реальную цель в небе.

Инфографика: Беларускі Гаюн

Следует заметить, что и раньше, во время массированных атак со стороны РФ по Украине, в Беларусь залетали российские "шахеды" – это зафиксировано исследователями 11, 13 и 31 июля. Но беларусские власти на эти факты последовательно не реагируют.

Однако уже в августе диктатор Александр Лукашенко обвинил Украину в якобы нарушении беларусского воздушного пространства беспилотниками. Впрочем, по данным OSINT-проекта, во время вылетов военная авиация Беларуси не зафиксировала никаких дронов и не запускала никаких ракет.

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25 августа Министерство иностранных дел со ссылкой на разведывательные органы Украины сообщило, что Беларусь под видом учений сосредотачивает "значительное количество" войск у северных границ Украины, также зафиксировано присутствие боевиков бывшей группы Вагнера.

В тот же день глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны пояснил, что "угрозы наступления из Беларуси" носят исключительно информационный характер.

"Беларускі Гаюн" сообщал, что у границы сконцентрирована группировка войск РБ численностью около 1100 человек – и такое количество сил, перебрасываемых к государственной границе, не представляет угрозы для Украины.

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