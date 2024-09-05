В Беларуси ночью сбивали беспилотники, вероятно, российские "шахеды" – видео
В ночь на 5 сентября Беларусь применяла авиацию для сбивания беспилотников, залетевших на территорию страны. Об этом сообщил оппозиционный белорусский OSINT-проект Беларускі Гаюн.
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Аналитики со ссылкой на украинские мониторинговые каналы сообщили, что около 01:00 из Черниговской области Украины в Гомельскую область Беларуси залетели два российских "шахеда". Дроны двигались в направлении Гомеля. В 01:30 с аэродрома "Барановичи" взлетел истребитель.
В 01:34 и 01:36 в Гомельском районе были слышны взрывы. Аналитики утверждают, что это были звуки работы по беспилотнику. Впоследствии Беларускі Гаюн опубликовал видео, на котором можно увидеть горение и падение одного из дронов.
Около 02:30 аналитики сообщили о взлете второго истребителя и заход третьего беспилотника на территорию Беларуси. По нему также отработала авиация.
В 03:10 пошел на взлет третий истребитель. Также ориентировочно в то же время в Гомельскую область залетел еще один "шахед".
- 26 августа Беларускі Гаюн писал, что в Беларусь трижды за ночь залетали российские беспилотники во время воздушной атаки оккупационных войск на Украину.
- 29 августа ресурс сообщил, что Беларусь впервые применила авиацию для сбивания российского дрона, залетевшего на территорию страны.
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