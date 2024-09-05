В Беларуси ночью сбивали беспилотники, вероятно, российские "шахеды" – видео

По данным аналитиков, в ночь на 5 сентября в Беларусь залетели четыре дрона

"Шахед" (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В ночь на 5 сентября Беларусь применяла авиацию для сбивания беспилотников, залетевших на территорию страны. Об этом сообщил оппозиционный белорусский OSINT-проект Беларускі Гаюн.

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Аналитики со ссылкой на украинские мониторинговые каналы сообщили, что около 01:00 из Черниговской области Украины в Гомельскую область Беларуси залетели два российских "шахеда". Дроны двигались в направлении Гомеля. В 01:30 с аэродрома "Барановичи" взлетел истребитель.

В 01:34 и 01:36 в Гомельском районе были слышны взрывы. Аналитики утверждают, что это были звуки работы по беспилотнику. Впоследствии Беларускі Гаюн опубликовал видео, на котором можно увидеть горение и падение одного из дронов.

Около 02:30 аналитики сообщили о взлете второго истребителя и заход третьего беспилотника на территорию Беларуси. По нему также отработала авиация.

В 03:10 пошел на взлет третий истребитель. Также ориентировочно в то же время в Гомельскую область залетел еще один "шахед".

26 августа Беларускі Гаюн писал, что в Беларусь трижды за ночь залетали российские беспилотники во время воздушной атаки оккупационных войск на Украину.

29 августа ресурс сообщил, что Беларусь впервые применила авиацию для сбивания российского дрона, залетевшего на территорию страны.

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