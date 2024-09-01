Государственная пограничная служба устроила экскурсию для украинцев на границе с Беларусью. В ГПСУ заверили, что украинские силы готовы встречать врага.

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Пограничники отметили, что беларуский диктатор Александр Лукашенко под видом учений стягивает свои войска к границе с Украиной, в ответ на что ГПСУ усиливает оборону в Черниговской области.

Военные сняли видео для украинцев на границе с Беларусью – показали минные заграждения, фортификации, подорванный в начале полномасштабного вторжения мост.

Пограничники, мониторящие ситуацию с помощью дронов, заверили, что сейчас не наблюдают агрессивных действий с территории Беларуси.

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