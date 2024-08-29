Война может прийти в Беларусь. Политолог объяснил, почему Лукашенко боится ВСУ

Лукашенко и Путин отдыхают в российской Карелии, 26 июля (Фото: EPA-EFE / ALEXANDER KAZAKOVSPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT)

Любые действия со стороны России или Беларуси могут привести к превентивным ударам ВСУ по беларуским военным объектам – Киев прямо предупреждает об этом. И это ощутимый перелом ситуации. Об этом в комментарии LIGA.net заявил живущий в Варшаве беларуский политолог Павел Усов.

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Ранее Украина воздерживалась от острых выпадов в беларускую сторону, теперь готова требовать отвести беларуские войска от границы, отметил он.

"Украина больше не стесняется в требованиях и действиях. Это говорит о психологическом и стратегическом переломе в ВСУ. Лукашенко должен понимать, что война из-за его агрессивных действий может перейти на беларускую землю, что серьезно угрожает режиму", – сказал Усов.

В то же время Лукашенко реально опасается подобных действий украинцев на своей границе.

"Лукашенко понимает, что войну могут перенести не только на территорию России, но и Беларуси, если у Украины будет такая стратегическая потребность. Поэтому пытается показать, что у него есть ресурсы для такого сценария", – говорит Усов.

При этом, по его словам, нынешние учения беларусов возле границ с Украиной не представляют угрозы – там собрано слишком мало сил. Если бы на границе были и 10 000 военных, даже этого не хватило бы на крупную операцию, считает политолог: "У беларусов нет наемников, как в России. Армия состоит из срочников, которые не готовы к войне, и не хотят умирать за Путина или Лукашенко".

Даже незначительное участие беларуских войск в войне против Украины будет для Минска опаснее, чем для Киева, добавил он.