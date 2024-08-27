Столтенберг созовет Совет Украина-НАТО по просьбе украинской стороны

Встреча состоится после недавней волны тяжелых российских ударов по гражданскому населению и инфраструктуре Украины, отметила пресс-секретарь Альянса

Йенс Столтенберг (Фото: Toms Kalnins / EPA)

28 августа генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по просьбе украинской стороны созовет заседание Совета Украина-НАТО. Об этом сообщила спикер Альянса Фара Дахлалла, передает газета The Guardian.

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В среду Столтенберг созовет встречу Совета Украина-НАТО на уровне послов, о таком заседании просила Украина, заявила чиновница.

Она анонсирует, что министр обороны Рустем Умеров по видеосвязи проинформирует союзников о ситуации на фронте и первоочередных потребностях военных возможностей.

Пресс-секретарь добавила, что новая встреча состоится после недавней волны тяжелых российских ударов по гражданскому населению и инфраструктуре Украины.

"Союзники по НАТО оказали значительную поддержку противовоздушной обороне Украины, и они привержены дальнейшему укреплению обороны Украины", – отметила Дахлалла.

Ранее, 21 августа, агентство Bloomberg заявляло, что ряд союзников Украины по НАТО не выполнил обязательств по ускорению поставок систем противовоздушной обороны и другого военного оборудования для отражения наступления России.

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