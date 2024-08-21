Некоторые союзники Украины не выполнили обещаний по поставкам ПВО – Bloomberg

ЗРК Patriot (Иллюстративное фото: пресс-служба НАТО)

Ряд союзников Украины по НАТО не выполнил обязательств по ускорению поставок систем противовоздушной обороны и другого военного оборудования для отражения наступления России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, ознакомленных с этим вопросом.

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Несколько стран еще не выполнили обязательства, которые они подтвердили на саммите Альянса в Вашингтоне в прошлом месяце, утверждают собеседники. Они отметили, что эти обязательства включали предоставить Украине минимум пять дополнительных систем большой дальности.

Bloomberg напомнила, что на днях президент Владимир Зеленский обратился к союзникам с просьбой ускорить предоставление военной помощи.

"На войне не бывает каникул. Нужны решения, как и своевременная логистика для анонсированных пакетов помощи. Я особенно обращаюсь с этим к США, Великобритании и Франции", — сказал в воскресенье, 18 августа, Зеленский.

Большинство обещаний НАТО вряд ли будут выполнены до осени, когда ожидается, что Россия воспользуется уязвимостью пострадавшей от войны страны и усилит бомбардировку критической инфраструктуры, подчеркнули собеседники.

10 июля союзники на саммите НАТО обязались выделить большой пакет военной помощи Украине на $1 млрд. В него, в частности, войдут системы ПВО и "сотни дополнительных перехватчиков" в течение следующего года.

11 июля Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины – туда вошла батарея Patriot.

15 июля Зеленский заявил, что для того, чтобы полноценно закрыть украинское небо, нужно 25 систем ПВО Patriot.

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