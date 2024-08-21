Деякі союзники України не виконали обіцянок щодо постачання ППО – Bloomberg

ЗРК Patriot (Ілюстративное фото: пресслужба НАТО)

Низка союзників України по НАТО не виконала зобов’язань щодо прискорення постачання систем протиповітряної оборони та іншого військового обладнання для відбиття наступу Росії. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на неназваних співрозмовників, ознайомлених з цим питанням.

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Кілька країн ще не виконали зобов’язань, які вони підтвердили на саміті Альянсу у Вашингтоні минулого місяця, стверджують співрозмовники. Вони зазначили, що ці зобов’язання містили надання Україні щонайменше п’яти додаткових систем великої дальності.

Bloomberg нагадало, що днями президент Володимир Зеленський звернувся до союзників з проханням прискорити надання військової допомоги.

"На війні не буває канікул. Потрібні рішення, як і вчасна логістика для анонсованих пакетів допомоги. Я особливо звертаюся з цим до США, Великої Британії та Франції", – сказав у неділю, 18 серпня, Зеленський.

Більшість обіцянок НАТО навряд чи будуть виконані до осені, коли очікується, що Росія скористається вразливістю країни, що постраждала від війни, і посилить бомбардування критичної інфраструктури, наголосили співрозмовники.

10 липня союзники на саміті НАТО зобов'язались виділити великий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд. До нього, зокрема, увійдуть системи ППО та "сотні додаткових перехоплювачів" упродовж наступного року.

11 липня Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України – туди ввійшла батарея Patriot.

15 липня Зеленський заявив, що для того, щоб повноцінно закрити українське небо потрібно 25 систем ППО Patriot.

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