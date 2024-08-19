Німеччина передає Україні ще одну систему ППО IRIS-T та іншу зброю: повний список
Уряд Німеччини передає Україні новий пакет військової допомоги, у який увійшла, зокрема, система протиповітряної оборони IRIS-T. Про це йдеться на сайті Міноборони країни.
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19 серпня німецькі союзники оголосили про нову партію озброєння для України.
Повний список військової допомоги поповнили:
→ одна система ППО IRIS-T SLS (загалом доставлено три, залишилося дев'ять);
→ 14 000 снарядів 155 мм (загалом 180 000);
→ 10 надводних дронів (загалом 50);
→ 26 розвідувальних дронів VECTOR (загалом 288);
→ засоби для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
→ шість екскаваторів;
→ одна БРЕМ Bergepanzer 2 (загалом 22);
→ 55 000 аптечок (загалом 655 000);
→ 700 штурмових гвинтівок MK 556 (загалом 3125);
→ 10 снайперських гвинтівок HLR 338 (загалом 250);
→ 50 гвинтівок CR 308 (загалом 531).
- Міністерство фінансів Німеччини в межах бюджетної економії не планує погоджувати додаткову допомогу Україні, стверджує німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Україна отримає допомогу на суми, які були затверджені раніше, але додаткові заявки з боку німецького Міністерства оборони не будуть затверджені.
- У 2024 році військова допомога Україні з боку Німеччини має становити 8 млрд євро й уже розпланована. Ліміт на 2025 рік скоротиться до 4 млрд євро, на 2026-й – до 3 млрд євро, на 2027 і 2028 роки – по 0,5 млрд євро.
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