Німеччина передає Україні ще одну систему ППО IRIS-T та іншу зброю: повний список

IRIS-T (Фото: Генштаб ЗСУ)

Уряд Німеччини передає Україні новий пакет військової допомоги, у який увійшла, зокрема, система протиповітряної оборони IRIS-T. Про це йдеться на сайті Міноборони країни.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

19 серпня німецькі союзники оголосили про нову партію озброєння для України.

Повний список військової допомоги поповнили:

→ одна система ППО IRIS-T SLS (загалом доставлено три, залишилося дев'ять);

→ 14 000 снарядів 155 мм (загалом 180 000);

→ 10 надводних дронів (загалом 50);

→ 26 розвідувальних дронів VECTOR (загалом 288);

→ засоби для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

→ шість екскаваторів;

→ одна БРЕМ Bergepanzer 2 (загалом 22);

→ 55 000 аптечок (загалом 655 000);

→ 700 штурмових гвинтівок MK 556 (загалом 3125);

→ 10 снайперських гвинтівок HLR 338 (загалом 250);

→ 50 гвинтівок CR 308 (загалом 531).

Міністерство фінансів Німеччини в межах бюджетної економії не планує погоджувати додаткову допомогу Україні, стверджує німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Україна отримає допомогу на суми, які були затверджені раніше, але додаткові заявки з боку німецького Міністерства оборони не будуть затверджені.

У 2024 році військова допомога Україні з боку Німеччини має становити 8 млрд євро й уже розпланована. Ліміт на 2025 рік скоротиться до 4 млрд євро, на 2026-й – до 3 млрд євро, на 2027 і 2028 роки – по 0,5 млрд євро.

Читайте також: "Право на самооборону": що думають у Німеччині про ймовірне використання зброї у Курській області