Германия передает Украине еще одну систему ПВО IRIS-T и другое оружие: полный список

IRIS-T (Фото: Генштаб ВСУ)

Правительство Германии передает Украине новый пакет военной помощи, в который вошла система противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом говорится на сайте Минобороны страны.

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19 августа немецкие союзники объявили о новой партии вооружения для Украины.

Полный список военной помощи пополнили:

→ одна система ПВО IRIS-T SLS (всего доставлено три, осталось девять);

→ 14 000 снарядов 155 мм (всего 180 000);

→ 10 надводных дронов (всего 50);

→ 26 разведывательных дронов VECTOR (всего 288);

→ средства для обезвреживания взрывоопасных предметов;

→ шесть экскаваторов;

→ одна БРЭМ Bergepanzer 2 (в общей сложности 22);

→ 55 000 аптечек (всего 655 000);

→ 700 штурмовых винтовок MK 556 (всего 3125);

→ 10 снайперских винтовок HLR 338 (всего 250);

→ 50 винтовок CR 308 (всего 531).

Министерство финансов Германии в рамках бюджетной экономии не планирует согласовывать дополнительную помощь Украине, утверждает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Украина получит помощь на суммы, утвержденные ранее, но дополнительные заявки со стороны немецкого Министерства обороны не будут утверждены.

В 2024 году военная помощь Украине со стороны Германии должна составить 8 млрд евро и уже распланирована. Лимит на 2025 год сократится до 4 млрд евро, на 2026-й – до 3 млрд евро, на 2027 и 2028 годы – по 0,5 млрд евро.

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