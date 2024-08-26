Из-за массированной российской атаки погибли семь человек, 47 получили ранения: видео
Спасатели завершили работы после российского массированного удара по Украине – из-за атаки погибли семь человек, 47 человек, среди них четверо детей. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
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Специалисты завершили работы на всех локациях после утреннего российского удара, также завершен разбор аварийных строительных конструкций поврежденной пятиэтажки в Луцке, отмечает ГСЧС.
По данным Службы, из-за атаки оккупантов по Украине погибли семь человек (двое умерли в больнице) и 47 человек пострадали, в том числе четверо детей 2014, 2017 и 2024 года рождения.
В общей сложности спасатели ликвидировали 22 пожара, спасли два человека, а к ликвидации последствий обстрелов привлекли около 740 специалистов и 176 единиц техники.
- В понедельник, 26 августа, россияне совершили самую массированную воздушную атаку по Украине – Силы обороны сбили 102 из 127 ракет и 99 из 109 беспилотников оккупантов, сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.
- Целью очередной массированной атаки РФ по Украине были объекты энергетики, пострадали 15 областей.
- Советник премьер-министра сообщил, что после этой массированной атаки придется корректировать планы по подготовке к зиме. На 27 августа в Киеве и области, в Одесской, Днепропетровской и Донбассе будут действовать графики стабилизационных отключений света.
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