Спасатели завершили работы после российского массированного удара по Украине – из-за атаки погибли семь человек, 47 человек, среди них четверо детей. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Специалисты завершили работы на всех локациях после утреннего российского удара, также завершен разбор аварийных строительных конструкций поврежденной пятиэтажки в Луцке, отмечает ГСЧС.

По данным Службы, из-за атаки оккупантов по Украине погибли семь человек (двое умерли в больнице) и 47 человек пострадали, в том числе четверо детей 2014, 2017 и 2024 года рождения.

В общей сложности спасатели ликвидировали 22 пожара, спасли два человека, а к ликвидации последствий обстрелов привлекли около 740 специалистов и 176 единиц техники.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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