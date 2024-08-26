Через масовану російську атаку загинуло сім людей, 47 отримали поранення – відео, фото
Рятувальники завершили роботи після російського масованого удару по Україні – через атаку загинуло сім людей, 47 осіб постраждало, серед них четверо дітей. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
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Фахівці завершили роботи на всіх локаціях після ранкового російського удару, також завершено розбір аварійних будівельних конструкцій пошкодженої п'ятиповерхівки у Луцьку, зазначає ДСНС.
За даними Служби, через атаку окупантів по Україні загинуло семеро осіб (двоє померли у лікарні) та 47 людей постраждало, зокрема четверо дітей 2014, 2017 та 2024 року народження.
Загалом, рятувальники ліквідували 22 пожежі, врятували дві особи, а до ліквідації наслідків обстрілів залучили близько 740 фахівців та 176 одиниць техніки.
- У понеділок, 26 серпня, росіяни здійснили наймасованішу повітряну атаку по Україні – Сили оборони збили 102 зі 127 ракет та 99 зі 109 безпілотників окупантів, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
- Ціллю чергової масованої атаки РФ по Україні були об'єкти енергетики, постраждали 15 областей.
- Радник прем'єр-міністра повідомив, що після цієї масованої атаки доведеться коригувати плани з підготовки до зими. На 27 серпня у місті Києві та області, на Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині діятимуть графіки стабілізаційних відключень світла.
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