На 27 серпня, попередньо, заплановано графіки відключень світла – як діятимуть

У понеділок РФ здійснила наймасованішу повітряну атаку по Україні

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Попередньо, 27 серпня у місті Києві та області, на Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині діятимуть графіки стабілізаційних відключень світла. Про це повідомив енергохолдинг ДТЕК.

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Відключення стосуватимуться Києва та Київської, Одеської, Дніпропетровської та Донецької областей.

Згідно з попередньою інформацією від державного Укренерго, на вівторок заплановані такі графіки стабілізаційних відключень:

→ 00:00 – 06:00 три черги відключень;

→ 06:00 – 11:00 чотири черги;

→ 11:00 – 15:00 три черги;

→ 15:00 – 21:00 чотири черги;

→ 21:00 – 00:00 три черги.

ДТЕК зазначає: є висока ймовірність, що застосовуватимуться світло-сірі зони відключень (тобто ті, що у графіках на сайті компанії позначені як "можливе відключення".

У понеділок, 26 серпня, росіяни здійснили наймасованішу повітряну атаку по Україні – Сили оборони збили 102 зі 127 ракет та 99 зі 109 безпілотників окупантів, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Ціллю чергової масованої атаки РФ по Україні були об'єкти енергетики, постраждали 15 областей, є поранені та загиблі.

Радник прем'єр-міністра Юрій Бойко повідомив, що після цієї масованої атаки доведеться коригувати плани з підготовки до зими.

Черга – група побутових та промислових споживачів, що використовують певну кількість мегават. Загалом є шість черг.

Укренерго пояснювало: умовно, одна черга – це чотири години відключень на добу, дві – вісім годин, три – 12 годин і чотири – 12+ годин. Проте якщо, наприклад, три черги застосовуються на декілька годин, то у цей час електрику вимикають у більшої кількості споживачів.

Про відключення за конкретними адресами можна дізнатися на ресурсах місцевих обленерго – вони ж і визначають тривалість черги та її перемикання.

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