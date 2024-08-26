На 27 августа, предварительно, вводятся графики отключения света – как будут действовать

В понедельник РФ совершила самую массированную воздушную атаку по Украине

Иллюстративное фото: Depositphotos

Предварительно, 27 августа в Киеве и области, на Одесщине, Днепропетровщине и Донетчине будут действовать графики стабилизационных отключений света. Об этом сообщил энергохолдинг ДТЭК.

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Отключения будут касаться Киева и Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областей.

Согласно предварительной информации от государственного Укрэнерго, на вторник запланированы следующие графики стабилизационных отключений:

→ 00:00 – 06:00 три очереди отключений;

→ 06:00 – 11:00 четыре очереди;

→ 11:00 – 15:00 три очереди;

→ 15:00 – 21:00 четыре очереди;

→ 21:00 – 00:00 три очереди.

ДТЭК отмечает: есть высокая вероятность, что будут применяться светло-серые зоны отключений (то есть. те, что в графиках на сайте компании обозначены как "можливо включення ").

В понедельник, 26 августа, россияне совершили самую массированную воздушную атаку по Украине – Силы обороны сбили 102 из 127 ракет и 99 из 109 беспилотников оккупантов, сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

Целью очередной массированной атаки РФ по Украине были объекты энергетики, пострадали 15 областей, есть раненые и погибшие.

Советник премьер-министра Юрий Бойко сообщил, что после этой массированной атаки придется корректировать планы по подготовке к зиме.

Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт. В общей сложности есть шесть очередей.

Укрэнерго объясняло: условно, одна очередь – это четыре часа отключений в сутки, два – восемь часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов. Однако, если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время электричество выключается у большего количества потребителей.

Об отключении по конкретным адресам можно узнать на ресурсах местных облэнерго – они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.

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