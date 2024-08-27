Столтенберг скличе Раду Україна-НАТО на прохання української сторони

Нова зустріч відбудеться після недавньої хвилі важких російських ударів по цивільному населенню та інфраструктурі України, зазначила речниця Альянсу

Єнс Столтенберг (Фото: Toms Kalnins / EPA)

28 серпня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прохання української сторони скличе засідання Ради Україна-НАТО. Про це повідомила речниця Альянсу Фара Дахлалла, передає газета The Guardian.

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У середу Столтенберг організує зустріч Ради Україна-НАТО на рівні послів, про таке засідання просила Україна, заявила посадовиця.

Вона анонсує, що міністр оборони Рустем Умєров через відеозв'язок поінформує союзників про ситуацію на фронті та першочергові потреби у військових спроможностях.

Речниця додала, що нова зустріч відбудеться після недавньої хвилі важких російських ударів по цивільному населенню та інфраструктурі України.

"Союзники по НАТО надали значну підтримку протиповітряній обороні України, і вони віддані подальшому зміцненню оборони України", – зазначила Дахлалла.

Раніше, 21 серпня, агенція Bloomberg заявляла, що низка союзників України по НАТО не виконала зобов’язань щодо прискорення постачання систем протиповітряної оборони та іншого військового обладнання для відбиття наступу Росії.

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