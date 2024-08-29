Війна може прийти у Білорусь. Політолог пояснив, чому Лукашенко боїться ЗСУ
Будь-які дії з боку Росії чи Білорусі можуть призвести до превентивних ударів ЗСУ по білоруських військових об'єктах – Київ прямо попереджає про це. І це – відчутний перелом ситуації. Про це в коментарі LIGA.net заявив Павло Усов, білоруський політолог, який живе у Варшаві.
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Раніше Україна утримувалася від гострих випадів у білоруський бік, тепер готова вимагати відвести білоруські війська від кордону, зауважив він.
"Україна більше не соромиться у вимогах та діях. Це говорить про психологічний та стратегічний перелом у ЗСУ. Лукашенко має розуміти, що війна за його агресивних дій може перейти на білоруську землю, що серйозно загрожує режиму", – сказав Усов.
Водночас Лукашенко реально побоюється схожих дій українців на своєму кордоні.
"Лукашенко розуміє, що війну можуть перенести не лише на територію Росії, а й Білорусі, якщо Україна матиме таку стратегічну потребу. Тому намагається показати, що в нього є ресурси для такого сценарію", – каже Усов.
Водночас, за його словами, нинішні навчання білорусів біля кордонів з Україною не є загрозою – там зібрано надто мало сил. Якби на кордоні були й 10 000 військових, навіть цього б не вистачило на велику операцію, вважає політолог: "У білорусів немає найманців, як у Росії. Армія складається зі строковиків, які не готові до війни, й не хочуть вмирати за Путіна чи Лукашенка".
Навіть незначна участь білоруських військ у війні проти України буде для Мінська небезпечнішою, ніж для Києва, додав він.
- Білорусь під виглядом навчань зосереджує "значну кількість" військ поблизу північних кордонів України, також зафіксовано присутність бойовиків колишньої Групи Вагнера, повідомило МЗС з посиланням на розвідувальні органи України. Відомство закликало сусідів відвести війська й зауважило, що у разі порушення кордону військові скупчення та об'єкти у Білорусі стануть легітимними цілями для ЗСУ.
- Наразі "загрози наступу з Білорусі" носять виключно інформаційний характер, заявив голова Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.