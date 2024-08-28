ЗСУ збили на Краматорському напрямку російський Су-25 – відео

Су-25 (Ілюстративне фото: Повітряне командування "Південь")

У Донецькій області військовослужбовці Збройних Сил України збили ворожий штурмовик Су-25. Про це повідомив Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця".

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"На Краматорському напрямку наші військові збили російський літак Су-25, який намагався вести обстріли позицій підрозділів Сил оборони", – йдеться у повідомленні.

В ОСУВ "Хортиця" зазначили, що Су-25 збили зенітники 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу влучним пострілом із переносного зенітно-ракетного комплексу.

Бригада підтвердила збиття ворожого штурмовика й оприлюднила відповідне відео.

"Доля екіпажу поки невідома, проте ми точно знаємо, що однією проблемою для нашої піхоти менше", – зазначили у 28 ОМБр.

ДОПОВНЕНО О 09:56. Пресофіцер бригади Євген Алхімов у коментарі LIGA.net розповів, що на рахунку 28 ОМБр це перший підтверджений Су-25, збитий від початку повномасштабного вторгнення.

За його словами, літак збили з ПЗРК на Краматорському напрямку, неподалік Озарянівки (селище Торецької громади Бахмутського району).

"Су-25 – це фронтовий штурмовик, тому ці літаки є дуже небезпечними для наших захисників. Вони є частиною тактичної авіації, задача якої якраз знищувати укріпрайони, позиції. Вони, як правило, підлітають так близько до позицій, і випускають по нас або некеровані ракети, або бомби", – зазначив Алхімов.

19 липня ЗСУ збили російський Су-25, який намагався обстрілювати позиції українських підрозділів на Покровському напрямку.

За даними Генштабу, окупанти під час повномасштабної війни втратили 368 літаків.

Читайте також: Генштаб підтвердив втрату росіянами гелікоптера. Z-канали писали, що це було під Курськом