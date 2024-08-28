ВСУ сбили на Краматорском направлении российский Су-25 – видео

Самолет уничтожили, когда тот пытался обстрелять украинские позиции

Су-25 (Иллюстративное фото: Воздушное командование "Юг")

В Донецкой области военнослужащие Вооруженных Сил Украины сбили вражеский штурмовик Су-25. Об этом сообщил Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

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"На Краматорском направлении наши военные сбили российский самолет Су-25, пытавшийся вести обстрелы позиций подразделений Сил обороны", – говорится в сообщении.

В ОСГВ "Хортица" отметили, что Су-25 сбили зенитчики 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода точным выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Бригада подтвердила сбивание вражеского штурмовика и обнародовала соответствующее видео.

"Судьба экипажа пока не известна, однако мы точно знаем, что одной проблемой для нашей пехоты меньше", — отметили в 28 ОМБр.

19 июля ВСУ сбили российский Су-25, пытавшийся обстреливать позиции украинских подразделений на Покровском направлении.

По данным Генштаба, оккупанты во время полномасштабной войны потеряли 368 самолетов.

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