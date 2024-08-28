"Фактично, Україна визнала Іран причетною до війни". Оголошено першу підозру генералу не з Росії

Під керівництвом цього іранського військового загарбники здійснили понад 20 атак на південь України, заявили в Офісі генпрокурора

Shahed (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Іранський генерал Шаріф Моласареї Аббас Муса заочно отримав підозру за статтями про пособництво у веденні агресивної війни та воєнні злочини. В Офісі генерального прокурора (ОГП) зазначили, що Україна вперше оголосила підозру іноземному генералу не з Росії.

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Аббаса Мусу підозрюють у пособництві у веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб та порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, група іранських інструкторів не лише навчала військових РФ використовувати дрони, але й допомагала використовувати їх по реальних цивільних об'єктах на українській території.

"Ми маємо всі підстави стверджувати, що генерал, який керував цією групою [Аббас Муса], причетний до пособництва в агресії РФ", – заявив керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту ОГП Юрій Білоусов.

Правоохоронець зазначив, що у 2022 році ісламська республіка передала окупантам щонайменше 1500 безпілотників, загарбники використали їх для численних атак по українській інфраструктурі та цивільному населенню.

Під керівництвом цього генералу загарбники здійснили понад 20 атак на південь України, акцентував Білоусов.

Він зауважив, що Україна активно ділиться з міжнародними партнерами інформацією про підозрюваних у воєнних злочинах – і країна, яка має дипломатичні відносини з Україною, буде зобов'язана затримати таку людину на своїй території.

Попри офіційні заперечення Ірану, Україна зібрала "значний обсяг" доказів, що свідчать про пряму участь ісламської республіки у постачанні зброї, навчанні російських військових та інших видах підтримки РФ, розповів Білоусов.

За його словами, фактично Україна повністю визнала Іран як країну, яка причетна до ведення війни на її території.

Максимально Аббасу Мусі загрожує п'ятнадцять років тюрми.

Також іранського військового викликали на допит до України – зустрічі зі старшим слідчим Головного слідчого управління СБУ заплановані на 3-5 вересня.

Росія за допомогою Ірану планує виготовити 6000 дронів-камікадзе Shahed до 2025 року.

У серпні 2024-го Reuters із посиланням на співрозмовників у розвідці неназваної європейської країни заявила, що десятки російських військових проходять навчання в Ірані з використання балістичної системи малої дальності Fath-360.

У лютому ЗМІ повідомляло про співпрацю РФ та Ірану щодо ракет, але дані не підтвердилися.

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