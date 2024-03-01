Ексвагнерівець Медведєв не отримував підозру, Україна не просила про його екстрадицію – документ

Андрій Медведєв (Фото: Dagbladet)

Колишній учасник терористичної групи Вагнера Андрій Медведєв, який втік до Норвегії, не отримував підозру від українських правоохоронців, тому норвезьку сторону не просили про його екстрадицію. Про це LIGA.net повідомили в Офісі генерального прокурора (ОГП).

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

В ОГП наголосили, що Служба безпеки України веде розслідування фактів участі вагнерівців, у тому числі й самого Медведєва, у війні РФ проти України.

Стосовно воєнних злочинів, свідком яких міг бути Медведєв, в Офісі заявили, що тричі скеровували запити до Норвегії про міжнародну правову допомогу з проханням допиту ексвагнерівця як свідка: станом на 14 лютого 2024 року ці запити виконані частково.

Враховуючи це, пояснили у відомстві, немає підстав для направлення запиту про екстрадицію Медведєва: йому не повідомляли про підозру, не обирали запобіжний захід, його не оголошували у розшук та обвинувальний акт щодо нього не скеровувався до суду.

На запитання, чи відомо ОГП про воєнні злочини Медведєва, відомство не відповіло, посилаючись на таємницю слідства.

У 2023 році LIGA.net двічі зверталася до норвезької Національної служби кримінальних розслідувань KRIPOS щодо того, чи були з українського боку запити на екстрадицію Медведєва. У травні посадовець KRIPOS відповів, що йому не відомо про запити на екстрадицію колишнього вагнерівця, і він може поїхати з Норвегії, якщо захоче. Також у відомстві повідомили, що розглядають Медведєва як свідка, і той надавав їм інформацію, якою вони не ділитимуться.

22 вересня Медведєв невдало спробував нелегально перейти норвезький кордон і повернутися до Росії, його затримали. За кілька годин до цього бойовик повідомив місцевому журналісту, що його незабаром нібито "можуть екстрадувати в Україну і в Росії йому буде безпечніше". LIGA.net знову звернулася до KRIPOS – там відповіли, що не знають про запити на екстрадицію Медведєва.

На початку лютого 2024 року Норвегія відмовила у притулку Медведєву, але він отримав дозвіл на тимчасове проживання у країні, який можна продовжувати.

Медведєв заявляв, що чотири місяці воював проти України, був командиром відділення взводу штурмового загону вагнерівців.

Під його командуванням перебував і колишній в'язень Євген Нужин. Він був завербований Вагнером та здався в полон в Україні, а після того, як потрапив назад до РФ, нібито був "страчений" ударом кувалди по голові, повідомляли росЗМІ. Вони ж публікували відповідне відео.

У січні 2023 року Медведєв перетнув російсько-норвезький кордон. Він казав, що шукає притулку в Норвегії, оскільки "побоюється за своє життя" після того, як став свідком убивств та жорстокого поводження з російськими в'язнями, завербованими до Вагнера.

Читайте також: Російський військовий став біженцем. Французьке відомство відмовилось надати інформацію