Російський військовий став біженцем. Французьке відомство відмовилось надати інформацію

Колишній російський військовий, який воював проти України, Павло Філатьєв заявив, що отримав притулок у Франції. Французьке відомство у справах біженців та осіб без громадянства OFPRA відповіло LIGA.net, що не розкриватиме інформацію про росіянина через конфіденційність.

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"Оскільки OFPRA зобов’язана дотримуватися конфіденційності щодо заяв про надання притулку, ми не можемо відповісти на ваші запитання щодо пана Павла Філатьєва, навіть якщо він узяв ініціативу зробити свою ситуацію публічною", – йдеться у відповіді.

LIGA.net запитувало у відомства, який саме статус має Філатьєв аби перебувати у Франції, та чи відомо їм про його ймовірні воєнні злочини.

Також було поставлено питання, чи знають вони про будь-які запити України щодо екстрадиції Філатьєва.

Того ж дня 18 липня LIGA.net надіслало електронний лист до Офісу генерального прокурора України, аби отримати інформацію, чи надсилались запити про екстрадицію Філатьєва українськими відомствами.

Станом на сьогодні відповіді від Офісу генпрокурора немає.

18 липня ексдесантник російської армії Філатьєв, який у лютому-квітні 2022 року вдерся в Україну з окупаційним контингентом, заявив, що отримав статус біженця у Франції. Про це він розповів росЗМІ Агентство, яке також нібито ознайомилось з документом Філатьєва, який він отримав від OFPRA.

Згідно з публікацією, засновник російського проєкту Gulagu.net Осєчкін звинувачував Філатьєва у приховуванні воєнних злочинів, які той міг вчинити на війні Росії проти України. За його словами, ексвійськовий РФ приховав "інформацію про вбивства українців, у затриманні яких він брав участь".

На початку 2023 року в Норвегії затримали колишнього вагнерівця Медведєва, який втік із РФ і хотів політпритулку. У середині травня він захотів назад до Росії. У поліції Норвегії заявили LIGA.net, що Україна не просила про екстрадицію вагнерівця.

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