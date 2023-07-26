Российский военный стал беженцем. Французское ведомство отказалось предоставить информацию

Бывший российский военный, воевавший против Украины, Павел Филатьев заявил, что получил убежище во Франции. Французское ведомство по делам беженцев и лиц без гражданства OFPRA ответило LIGA.net, что не будет раскрывать информацию о россиянине из-за конфиденциальности.

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"Поскольку OFPRA обязана соблюдать конфиденциальность заявлений о предоставлении убежища, мы не можем ответить на ваши вопросы относительно господина Павла Филатьева, даже если он взял инициативу сделать свою ситуацию публичной", – говорится в ответе.

LIGA.net спрашивало у ведомства, какой именно статус имеет Филатьев, чтобы находиться во Франции, и известно ли им о его возможных военных преступлениях.

Также был задан вопрос, знают ли они о любых запросах Украины относительно экстрадиции Филатьева.

В тот же день 18 июля LIGA.net направило электронное письмо в Офис генерального прокурора Украины, чтобы получить информацию, посылались ли запросы об экстрадиции Филатьева украинскими ведомствами.

На сегодняшний день ответа от Офиса генпрокурора нет.

18 июля экс-десантник российской армии Филатьев, в феврале-апреле 2022 года ворвавшийся в Украину с оккупационным контингентом, заявил, что получил статус беженца во Франции. Об этом он рассказал росСМИ Агентство, которое также якобы ознакомилось с документом Филатьева, полученным им от OFPRA.

Согласно публикации, основатель российского проекта Gulagu.net Осечкин обвинял Филатьева в сокрытии военных преступлений, которые тот мог совершить на войне России против Украины. По его словам, экс-военный РФ сокрыл "информацию об убийствах украинцев, в задержании которых он принимал участие".

В начале 2023 года в Норвегии задержали бежавшего из РФ бывшего вагнеровца Медведева, который хотел политубежища. В середине мая он захотел обратно в Россию. В полиции Норвегии заявили LIGA.net, что Украина не просила об экстрадиции вагнеровца.

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