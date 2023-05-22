Украина не просила об экстрадиции "вагнеровца" Медведева – полиция Норвегии

Норвежская Национальная служба уголовных расследований KRIPOS не получала "ни одного запроса" об экстрадиции Андрея Медведева, бывшего члена террористической Группы Вагнера. Об этом сообщил старший советник Норвежской полиции Аксель Вильгельм Дуэ в официальном ответе LIGA.net.

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"KRIPOS не получала официальный запрос от Генеральной прокуратуры Украины", – говорится в ответе.

В Норвежской полиции отметили, что "вагнеровца" Медведева "все еще рассматривают как свидетеля". Полиция опрашивает его об информации о времени его службы в террористической группе Вагнера.

Ведомство заявляет, что не будет делиться показаниями Медведева и тем, как в полиции воспринимают эту информацию.

В документе отмечают, что норвежская сторона не получала "никакого запроса" об экстрадиции Медведева.

"С нашей стороны Медведев может покинуть [Норвегию – Ред.], если захочет. Мне не известен ни один запрос об экстрадиции", – говорится в ответе.

25 апреля LIGA.net направила в Офис генпрокурора запрос такого содержания: "Просим предоставить информацию, требует ли Украина экстрадиции из Норвегии бывшего "вагнеровца" Андрея Медведева? Если нет, то почему? Если да, то что для этого делается, на каком этапе процесс сейчас?" Офис генпрокурора пока что не ответил на запрос.

23 января 2023 года в Норвегии задержали Медведева, который незаконно пересек границу этого государства и просил о политическом убежище.

18 мая бывший член Вагнера заявил, что хочет вернуться в Россию.

Верховная Рада признала группировку Вагнера международной преступной организацией, а также признала российские ЧВК террористическими организациями.

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