Бежавший в Норвегию "вагнеровец" захотел назад в Россию. Украина его не экстрадировала

Россиянин Андрей Медведев, бывший член государственной террористической организации группа Вагнера, который несколько месяцев назад бежал в Норвегию и просил там политического убежища, захотел вернуться в Россию. Об этом сообщает Reuters.

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Медведев был командиром одного из подразделений ЧВК Вагнер, в январе 2023 года пересек российско-норвежскую границу и попросил в Норвегии политического убежища.

ЧВК Вагнер признана в Украине террористической организацией, а Медведев, по его словам, четыре месяца воевал против Украины. Официальной информации о каких-либо шагах Украины для того, чтобы его экстрадировать, не было.

25 апреля LIGA.net отправила в Офис генпрокурора запрос такого содержания: "Просим предоставить информацию, требует ли Украина экстрадиции из Норвегии бывшего "вагнеровца" Андрея Медведева? Если нет, то почему? Если да, то что для этого делается, на каком этапе процесс сейчас?" Офис генпрокурора не ответил на запрос.

Теперь Медведев заявил, что хочет вернуться в Россию и уже обратился за соответствующей помощью в посольство РФ в Норвегии.

Ранее российский террорист заявлял, что ищет убежища в Норвегии, потому что опасается за свою жизнь после того, как стал свидетелем убийств и жестокого обращения с российскими заключенными, завербованными в ЧВК Вагнер для войны в Украине.

В апреле росСМИ сообщили, что бывший заключенный Евгений Нужин, завербованный ЧВК и сдавшийся в плен в Украине, после того как попал обратно в РФ, якобы был "казнен". В соцсетях появились соответствующие видео, где человеку разбивают голову кувалдой.

В апреле он был осужден за участие в драке в баре в Осло и ношение пневматического оружия.

23 января 2023 года в Норвегии согласно закону об иммиграции задержали бывшего "вагнеровца" Андрея Медведева, который незаконно пересек границу этой страны и просил о политическом убежище.

26 января США признали ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией.

6 февраля Верховная Рада признала группировку Вагнера международной преступной организацией, а также признала российские ЧВК террористическими организациями.

9 мая парламент Франции единогласно принял резолюцию, призывающую внести группу Вагнера в национальные и международные списки террористических организаций.

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