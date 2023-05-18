"Вагнерівець", який утік до Норвегії, захотів назад у Росію. Україна його не екстрадувала

Росіянин Андрій Медведєв, колишній член державної терористичної організації група Вагнера, який кілька місяців тому втік до Норвегії та попросив там політичного притулку, захотів повернутися до Росії. Про це повідомляє Reuters.

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Медведєв був командиром одного з підрозділів "ПВК" Вагнер, у січні 2023 року перетнув російсько-норвезький кордон і попросив у Норвегії політичного притулку.

"ПВК" Вагнер визнана в Україні терористичною організацією, а Медведєв, за його словами, чотири місяці воював проти України. Офіційної інформації про будь-які кроки України для того, щоб його екстрадувати, не було.

25 квітня LIGA.net надіслала в Офіс генпрокурора запит такого змісту: "Просимо надати інформацію, чи Україна вимагає екстрадиції з Норвегії колишнього "вагнерівця" Андрія Медведєва? Якщо ні, то чому? Якщо так, то що для цього робиться, на якому етапі процес зараз?" Офіс генпрокурора не відповів на запит.

Тепер Медведєв заявив, що хоче повернутися в Росію та вже звернувся по відповідну допомогу до посольства РФ у Норвегії.

Раніше російський терорист заявляв, що шукає притулку в Норвегії, бо побоюється за своє життя після того, як став свідком убивств та жорстокого поводження з російськими в'язнями, завербованими у ПВК Вагнер для війни в Україні.

У квітні росЗМІ повідомили, що колишній ув'язнений Євген Нужин, що був завербований "ПВК" та здався в полон в Україні, після того, як потрапив назад до РФ, нібито був "страчений". У соцмережах з'явилися відповідні відео, де людині розбивають голову кувалдою.

У квітні він був засуджений за участь у бійці в барі в Осло та носіння пневматичної зброї.

23 січня 2023 року в Норвегії згідно із законом про імміграцію затримали Медведєва, який незаконно перетнув кордон цієї країни та просив про політичний притулок.

26 січня США визнали "ПВК" Вагнера транснаціональною злочинною організацією.

6 лютого Рада визнала угруповання Вагнера міжнародною злочинною організацією, а також визнала російські ПВК терористичними організаціями.

9 травня парламент Франції одноголосно ухвалив резолюцію, яка закликає внести групу Вагнера до національних та міжнародних списків терористичних організацій.

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