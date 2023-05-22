Україна не просила про екстрадицію вагнерівця Медведєва – поліція Норвегії

Норвезька Національна служба кримінальних розслідувань KRIPOS не отримувала "жодного запиту" про екстрадицію Андрія Медведєва, колишнього члена терористичної Групи Вагнера. Про це повідомив старший радник Норвезької поліції Аксель Вільгельм Дуе в офіційній відповіді LIGA.net.

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"KRIPOS не отримувала офіційного запиту від Генеральної прокуратури України", – йдеться у відповіді.

У Норвезькій поліції зазначили, що "вагнерівця" Медведєва "все ще розглядають як свідка". Поліція опитує його про період служби в терористичній групі Вагнера.

Відомство зазначає, що не ділитиметься свідченнями Медведєва та тим, як у поліції сприймають цю інформацію.

У документі зауважують, що норвезька сторона не отримувала "жодного запиту" про екстрадицію Медведєва.

"З нашого боку Медведєв може залишити [Норвегію. – Ред.], якщо забажає. Мені не відомо про жоден запит щодо екстрадиції", – йдеться у відповіді.

25 квітня LIGA.net надіслала в Офіс генпрокурора запит такого змісту: "Просимо надати інформацію, чи Україна вимагає екстрадиції з Норвегії колишнього вагнерівця Андрія Медведєва? Якщо ні, то чому? Якщо так, то що для цього робиться, на якому етапі процес зараз?". Офіс генпрокурора поки що не відповів на запит.

23 січня 2023 року у Норвегії затримали Медвєдєва, який незаконно перетнув кордон цієї держави та просив про політичний притулок.

18 травня колишній член Вагнера заявив, що хоче повернутись до Росії.

Верховна Рада визнала угруповання Вагнера міжнародною злочинною організацією, а також визнала російські ПВК терористичними організаціями.

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