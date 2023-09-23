"Вагнерівець", який утік до Норвегії, спробував повернутися в Росію. Його затримали на кордоні

У Норвегії затримали росіянина Андрія Медведєва, колишнього члена державної терористичної організації Група Вагнера, який у січні втік до Норвегії та попросив там політичного притулку. Це сталося, коли він спробував ще раз нелегально перейти кордон і повернутися до Росії, пише The Barents Observer.

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Його затримали в п'ятницю ввечері біля населеного пункту Гренсе-Якобсельв, розташованого на узбережжі Баренцевого моря.

Поліція регіону офіційно підтримала виданню про затримання молодого чоловіка віком близько 20 років. Йому обвинувачують в порушенні правил перетину кордону у зв'язку з наміром незаконно потрапити в Росію. Ні імені, ні національності затриманого не назвали.

За кілька годин до затримання Медведєв бачився з журналістом Barents Observer в центрі міста Кіркенес (30 км від Гренсе-Якобсельва по прямій). Під час розмови вагнерівець сказав, що збирається перейти кордон і шукає когось, хто міг би його підвезти.

Він сказав, що його незабаром можуть екстрадувати в Україну і в Росії йому буде безпечніше.

ПВК" Вагнер визнана в Україні терористичною організацією, а Медведєв, за його словами, чотири місяці воював проти України.

23 січня 2023 року в Норвегії згідно із законом про імміграцію затримали Медведєва, який незаконно перетнув кордон цієї країни та просив про політичний притулок.

26 січня США визнали ПВК Вагнера транснаціональною злочинною організацією.

6 лютого Рада визнала угруповання Вагнера міжнародною злочинною організацією.

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