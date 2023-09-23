Сбежавший в Норвегию "вагнеровец" попытался вернуться в Россию. Его задержали на границе

В Норвегии задержан россиянин Андрей Медведев, бывший член государственной террористической организации Группа Вагнера, который в январе бежал в Норвегию и попросил там политического убежища. Это произошло, когда он попытался еще раз нелегально перейти границу и вернуться в Россию, пишет The Barents Observer.

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Его задержали в пятницу вечером возле населенного пункта Гренсе-Якобсельв, расположенного на побережье Баренцева моря.



Полиция региона официально поддержала изданию о задержании молодого мужчины в возрасте около 20 лет. Ему вменяют нарушение правил пересечения границы в связи с намерением незаконно попасть в Россию. Ни имени, ни национальности задержанного не назвали.

За несколько часов до задержания Медведев виделся с журналистом Barents Observer в центре города Киркенес (30 км от Гренсе-Якобсельва по прямой). Во время разговора вагнеровец сказал, что собирается перейти границу и ищет кого-то, кто мог бы его подвезти.

Он сказал, что его скоро могут экстрадировать в Украину и в России ему будет безопаснее.

ЧВК Вагнер признана в Украине террористической организацией, а Медведев, по его словам, четыре месяца воевал против Украины.

23 января 2023 года в Норвегии по закону об иммиграции задержали Медведева, который незаконно пересек границу этой страны и просил о политическом убежище.

26 января США признали ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией.

6 февраля Рада признала группировку Вагнера международной преступной организацией.

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