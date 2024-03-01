Экс-вагнеровец Медведев не получал подозрения, Украина не просила об экстрадиции: документ

Бывший участник террористической группы Вагнера сбежал в Норвегию, а недавно получил разрешение на временное проживание там

Андрей Медведев (Фото: Dagbladet)

Сбежавший в Норвегию бывший участник террористической группы Вагнера Андрей Медведев не получал подозрения от украинских правоохранителей, поэтому норвежскую сторону не просили о его экстрадиции. Об этом LIGA.net сообщили в Офисе генерального прокурора (ОГП).

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В ОГП подчеркнули, что Служба безопасности Украины ведет расследование фактов участия "вагнеровцев", в том числе и самого Медведева, в войне РФ против Украины.

Насчет военных преступлений, свидетелем которых мог быть Медведев, в Офисе заявили, что трижды направляли запросы в Норвегию о международной правовой помощи с просьбой допроса экс-вагнеровца в качестве свидетеля: по состоянию на 14 февраля 2024 года эти запросы выполнены частично.

Учитывая это, пояснили в ведомстве, нет оснований для направления запроса об экстрадиции Медведева: ему не сообщали о подозрении, не выбирали меру пресечения, его не объявляли в розыск и обвинительный акт по нему не направлялся в суд.

На вопрос, известно ли ОГП о военных преступлениях Медведева, ведомство не ответило, ссылаясь на тайну следствия.

В 2023 году LIGA.net дважды обращалась в норвежскую Национальную службу уголовных расследований KRIPOS насчет того, были ли с украинской стороны запросы на экстрадицию Медведева. В мае чиновник KRIPOS ответил, что ему не известно о запросах на экстрадицию бывшего вагнеровца, и он может уехать из Норвегии, если захочет. Также в ведомстве сообщили, что рассматривают Медведева как свидетеля, и тот предоставлял им информацию, которой они не будут делиться.

22 сентября Медведев неудачно попытался нелегально перейти норвежскую границу и вернуться в Россию, его задержали. За несколько часов до этого боевик сообщил местному журналисту, что его вскоре якобы "могут экстрадировать в Украину и в России ему будет безопаснее". LIGA.net снова обратилась к KRIPOS – там ответили, что не знают о запросах на экстрадицию Медведева.

В начале февраля 2024 года Норвегия отказала в убежище Медведеву, но он получил разрешение на временное проживание в стране, которое можно продлевать.

Медведев заявлял, что четыре месяца воевал против Украины, был командиром отделения взвода штурмового отряда вагнеровцев.

Под его командованием находился и бывший заключенный Евгений Нужин. Он был завербован Вагнером и сдался в плен в Украине, а после того, как попал обратно в РФ, якобы был "казнен" ударом кувалды по голове, сообщали росСМИ. Они же публиковали соответствующее видео.

В январе 2023 года Медведев пересек российско-норвежскую границу. Он говорил, что ищет убежища в Норвегии, поскольку "опасается за свою жизнь" после того, как стал свидетелем убийств и жестокого обращения с российскими заключенными, завербованными в Вагнер.

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