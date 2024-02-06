Норвегія відмовила у притулку ексвагнерівцю Медведєву, але він може там тимчасово проживати
Норвегія не надала притулку колишньому учаснику терористичної Групи Вагнера Андрію Медведєву, але він отримав дозвіл на тимчасове проживання у країні, який можна продовжувати. Про це повідомив адвокат бойовика Брінюльф Ріснес в інтерв'ю норвезькому ЗМІ Dagbladet.
За словами адвоката, Медведєв отримав дозвіл на тимчасове проживання у Норвегії через загрозу безпеці, пов'язану з його поверненням до РФ.
Ріснес пояснив, що цей дозвіл можна продовжувати на постійній основі, але він не дає право на отримання постійного дозволу на проживання чи громадянства, а також документ має деякі інші обмеження.
У міграційному управлінні Норвегії відмовилися коментувати Dagbladet інформацію щодо Медведєва, оскільки вони зобов'язані зберігати конфіденційність й не можуть коментувати окремі випадки.
Як зауважує видання, у Норвегії статус біженця надається тим, хто відповідає вимогам відповідної Конвенції, та тим, кому загрожує смертна кара, тортури чи інші види покарання після повернення на батьківщину. Утім, зазначає ЗМІ, є винятки, зокрема, для осіб, винних у воєнних чи інших серйозних злочинах.
Адвокат бойовика каже, що коли Норвегія приймала рішення, чи має Медведєв право на постійний дозвіл на проживання, то формальна роль Групи Вагнера у війні була центральним питанням.
"Якби він був солдатом російської армії, то міг би отримати притулок у Норвегії, хоча він брав участь у бойових діях в Україні. Але оскільки Група Вагнера формально не входила до складу російських військ, норвезька влада вважає, що він не повинен мати захисту як біженець", – пояснив Ріснес.
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Захисник ексвагнерівця не погодився з рішенням Норвегії щодо свого підзахисного. За його словами, хоча Група Вагнера формально не була частиною російських військ під час служби Медведєва, проте вона діяла у складі російських Збройних сил у війні проти України.
"Тому я вважаю, що він повинен мати повний захист як біженець, тож буду оскаржувати відмову", – підсумував він.
LIGA.net двічі зверталася до норвезької Національної служби кримінальних розслідувань KRIPOS щодо того, чи були з українського боку запити на екстрадицію Медведєва. У травні посадовець KRIPOS відповів, що йому не відомо про запити на екстрадицію колишнього вагнерівця, і він може поїхати з Норвегії, якщо захоче. У відомстві повідомили, що розглядають Медведєва як свідка, і той надавав їм інформацію, якою вони не ділитимуться.
22 вересня Медведєв невдало спробував нелегально перейти норвезький кордон і повернутися до Росії, його затримали. За кілька годин до цього бойовик повідомив місцевому журналісту, що його незабаром нібито "можуть екстрадувати в Україну і в Росії йому буде безпечніше". LIGA.net знову звернулася до KRIPOS – там відповіли, що не знають про запити на екстрадицію Медведєва.
Згодом і український Офіс генерального прокурора підтвердив виданню hromadske, що не звертався по екстрадицію до норвезької сторони: до їхнього Департаменту міжнародно-правового співробітництва не надходило клопотання українських органів досудового розслідування про видання Медведєва.
- Медведєв заявляв, що чотири місяці воював проти України, був командиром відділення взводу штурмового загону вагнерівців.
- Під його командуванням перебував і колишній в'язень Євген Нужин. Він був завербований ПВК та здався в полон в Україні, а після того, як потрапив назад до РФ, нібито був "страчений" ударом кувалди по голові, повідомляли росЗМІ.
- Медведєв казав, що шукає притулку в Норвегії, оскільки "побоюється за своє життя" після того, як став свідком убивств та жорстокого поводження з російськими в'язнями, завербованими до Групи Вагнера для війни.
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