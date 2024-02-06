Норвегія відмовила у притулку ексвагнерівцю Медведєву, але він може там тимчасово проживати

Раніше стало відомо, що Україна не просила про екстрадицію бойовика

Андрій Медведєв (Фото: РосЗМІ)

Норвегія не надала притулку колишньому учаснику терористичної Групи Вагнера Андрію Медведєву, але він отримав дозвіл на тимчасове проживання у країні, який можна продовжувати. Про це повідомив адвокат бойовика Брінюльф Ріснес в інтерв'ю норвезькому ЗМІ Dagbladet.

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За словами адвоката, Медведєв отримав дозвіл на тимчасове проживання у Норвегії через загрозу безпеці, пов'язану з його поверненням до РФ.

Ріснес пояснив, що цей дозвіл можна продовжувати на постійній основі, але він не дає право на отримання постійного дозволу на проживання чи громадянства, а також документ має деякі інші обмеження.

У міграційному управлінні Норвегії відмовилися коментувати Dagbladet інформацію щодо Медведєва, оскільки вони зобов'язані зберігати конфіденційність й не можуть коментувати окремі випадки.

Як зауважує видання, у Норвегії статус біженця надається тим, хто відповідає вимогам відповідної Конвенції, та тим, кому загрожує смертна кара, тортури чи інші види покарання після повернення на батьківщину. Утім, зазначає ЗМІ, є винятки, зокрема, для осіб, винних у воєнних чи інших серйозних злочинах.

Адвокат бойовика каже, що коли Норвегія приймала рішення, чи має Медведєв право на постійний дозвіл на проживання, то формальна роль Групи Вагнера у війні була центральним питанням.

"Якби він був солдатом російської армії, то міг би отримати притулок у Норвегії, хоча він брав участь у бойових діях в Україні. Але оскільки Група Вагнера формально не входила до складу російських військ, норвезька влада вважає, що він не повинен мати захисту як біженець", – пояснив Ріснес.

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Захисник ексвагнерівця не погодився з рішенням Норвегії щодо свого підзахисного. За його словами, хоча Група Вагнера формально не була частиною російських військ під час служби Медведєва, проте вона діяла у складі російських Збройних сил у війні проти України.

"Тому я вважаю, що він повинен мати повний захист як біженець, тож буду оскаржувати відмову", – підсумував він.

LIGA.net двічі зверталася до норвезької Національної служби кримінальних розслідувань KRIPOS щодо того, чи були з українського боку запити на екстрадицію Медведєва. У травні посадовець KRIPOS відповів, що йому не відомо про запити на екстрадицію колишнього вагнерівця, і він може поїхати з Норвегії, якщо захоче. У відомстві повідомили, що розглядають Медведєва як свідка, і той надавав їм інформацію, якою вони не ділитимуться.

22 вересня Медведєв невдало спробував нелегально перейти норвезький кордон і повернутися до Росії, його затримали. За кілька годин до цього бойовик повідомив місцевому журналісту, що його незабаром нібито "можуть екстрадувати в Україну і в Росії йому буде безпечніше". LIGA.net знову звернулася до KRIPOS – там відповіли, що не знають про запити на екстрадицію Медведєва.

Згодом і український Офіс генерального прокурора підтвердив виданню hromadske, що не звертався по екстрадицію до норвезької сторони: до їхнього Департаменту міжнародно-правового співробітництва не надходило клопотання українських органів досудового розслідування про видання Медведєва.

Медведєв заявляв, що чотири місяці воював проти України, був командиром відділення взводу штурмового загону вагнерівців.

Під його командуванням перебував і колишній в'язень Євген Нужин. Він був завербований ПВК та здався в полон в Україні, а після того, як потрапив назад до РФ, нібито був "страчений" ударом кувалди по голові, повідомляли росЗМІ.

Медведєв казав, що шукає притулку в Норвегії, оскільки "побоюється за своє життя" після того, як став свідком убивств та жорстокого поводження з російськими в'язнями, завербованими до Групи Вагнера для війни.

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